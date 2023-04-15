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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/كوليبا-لن-نرضى-بأي-قرار-في-قمة-الناتو-سوى-الدعوة-للانضمام-إلى-الحلف-1075937031.html
كوليبا: لن نرضى بأي قرار في قمة "الناتو" سوى الدعوة للانضمام إلى الحلف
كوليبا: لن نرضى بأي قرار في قمة "الناتو" سوى الدعوة للانضمام إلى الحلف
صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن كييف لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة "الناتو" في فيلنيوس، المقرر عقدها بين 11 و12 يوليو/تموز، باستثناء الدعوة... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T05:59+0000
2023-04-15T05:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا خلال بث مباشر على حسابه في "إنستغرام": "إذا قرر الحلفاء فيما يتعلق بمسألة عضوية الناتو في فيلنيوس أنهم سيؤكدون ببساطة سياسة الباب المفتوح للمرة 130، فهذه نتيجة غير مقبولة لقمة فيلنيوس بالنسبة لأوكرانيا".وأضاف: "إذا حاولوا أن يقدموا لنا في فيلنيوس بعض الأمور الإيجابية لتعميق التعاون مع الناتو، لكن في الوقت نفسه لن يتخذوا خطوة واحدة نحو عضوية أوكرانيا في الناتو فهذا غير مقبول بالنسبة لنا".وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "في فيلنيوس، يجب على الناتو أن يتخذ خطوة نحو العضوية ويقرر ما سيحدث فيما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا بين الآن واللحظة التي تصبح فيها أوكرانيا عضوا في الحلف"، مضيفا أن كييف "لن تتخذ بأي حال من الأحوال أي قرارات بديلة".وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" على وجه السرعة، وأشار مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.
https://sputnikarabic.ae/20230413/وزير-خارجية-أوكرانيا-حان-الوقت-لجعل-البحر-الأسود-منطقة-تابعة-لـالناتو-1075853233.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم

كوليبا: لن نرضى بأي قرار في قمة "الناتو" سوى الدعوة للانضمام إلى الحلف

05:59 GMT 15.04.2023
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
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صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن كييف لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة "الناتو" في فيلنيوس، المقرر عقدها بين 11 و12 يوليو/تموز، باستثناء الدعوة للانضمام إلى الحلف.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا خلال بث مباشر على حسابه في "إنستغرام": "إذا قرر الحلفاء فيما يتعلق بمسألة عضوية الناتو في فيلنيوس أنهم سيؤكدون ببساطة سياسة الباب المفتوح للمرة 130، فهذه نتيجة غير مقبولة لقمة فيلنيوس بالنسبة لأوكرانيا".
وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
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وأضاف: "إذا حاولوا أن يقدموا لنا في فيلنيوس بعض الأمور الإيجابية لتعميق التعاون مع الناتو، لكن في الوقت نفسه لن يتخذوا خطوة واحدة نحو عضوية أوكرانيا في الناتو فهذا غير مقبول بالنسبة لنا".
وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "في فيلنيوس، يجب على الناتو أن يتخذ خطوة نحو العضوية ويقرر ما سيحدث فيما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا بين الآن واللحظة التي تصبح فيها أوكرانيا عضوا في الحلف"، مضيفا أن كييف "لن تتخذ بأي حال من الأحوال أي قرارات بديلة".
وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" على وجه السرعة، وأشار مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.
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Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
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