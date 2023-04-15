https://sputnikarabic.ae/20230415/كوليبا-لن-نرضى-بأي-قرار-في-قمة-الناتو-سوى-الدعوة-للانضمام-إلى-الحلف-1075937031.html

كوليبا: لن نرضى بأي قرار في قمة "الناتو" سوى الدعوة للانضمام إلى الحلف

كوليبا: لن نرضى بأي قرار في قمة "الناتو" سوى الدعوة للانضمام إلى الحلف

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن كييف لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة "الناتو" في فيلنيوس، المقرر عقدها بين 11 و12 يوليو/تموز، باستثناء الدعوة... 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T05:59+0000

2023-04-15T05:59+0000

2023-04-15T05:59+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا خلال بث مباشر على حسابه في "إنستغرام": "إذا قرر الحلفاء فيما يتعلق بمسألة عضوية الناتو في فيلنيوس أنهم سيؤكدون ببساطة سياسة الباب المفتوح للمرة 130، فهذه نتيجة غير مقبولة لقمة فيلنيوس بالنسبة لأوكرانيا".وأضاف: "إذا حاولوا أن يقدموا لنا في فيلنيوس بعض الأمور الإيجابية لتعميق التعاون مع الناتو، لكن في الوقت نفسه لن يتخذوا خطوة واحدة نحو عضوية أوكرانيا في الناتو فهذا غير مقبول بالنسبة لنا".وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "في فيلنيوس، يجب على الناتو أن يتخذ خطوة نحو العضوية ويقرر ما سيحدث فيما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا بين الآن واللحظة التي تصبح فيها أوكرانيا عضوا في الحلف"، مضيفا أن كييف "لن تتخذ بأي حال من الأحوال أي قرارات بديلة".وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" على وجه السرعة، وأشار مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.

https://sputnikarabic.ae/20230413/وزير-خارجية-أوكرانيا-حان-الوقت-لجعل-البحر-الأسود-منطقة-تابعة-لـالناتو-1075853233.html

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أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم