https://sputnikarabic.ae/20230415/لحظة-اعتقال-المشتبه-به-في-التفجيرات-قرب-موقع-إلقاء-رئيس-وزراء-اليابان-خطابه-1075935219.html

لحظة اعتقال المشتبه به في انفجار واكاياما خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني

لحظة اعتقال المشتبه به في انفجار واكاياما خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني

ألقت قوات الأمن اليابانية، صباح اليوم السبت، على شخص يشتبه في تنفيذه التفجيرات التي استهدفت موقعا قرب مكان إلقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خطابا في مدينة... 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T04:10+0000

2023-04-15T04:10+0000

2023-04-15T05:02+0000

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فوميو كيشيدا

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وعرضت هيئة الإذاعة اليابانية لقطات تظهر فيها قوات الأمن والشرطة تحتجز المشتبه به بينما لاذ الحشود بالفرار من الموقع.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في حادثة واكاياما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيود في تقريرها. وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء فوميو كيشيدا كلمة في تلك المنطقة.وذكر شهود عيان للإذاعة اليابانية أن شابًا قام برمي جسم أسود اسطواني باتجاه كيشيدا عندما ظهر رئيس الوزراء في موقع خطابه العام المخطط له، وتم احتجاز الشاب بواسطة الشرطة، وبعد ثوانٍ قليلة سُمِع صوت انفجار.وفي وقت سابق، صباح اليوم، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن صوت انفجار عالٍ سُمِع في محيط موقع الخطاب العام المقرر لكيشيدا في واكاياما في الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش). وتم إجلاء رئيس الوزراء ولم يُصَب.وألغى كيشيدا خطابه العام في واكاياما ويتواجد حاليًا في مقر الشرطة الرئيسي في محافظة واكاياما، وفقًا لوكالة "كيودو".يشار إلى أن اليابان أعلنت تعزيز الأمن بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أطلق عليه النار وقتل أثناء كلمة في حدث انتخابي في يوليو/تموز 2022.وتأتي هذه الحادثة واليابان تستضيف الفعاليات الوزارية لمجموعة الدول السبع في سابورو الشمالية ومدينة كارويزاوا في ناغانو، وقبل قمة الزعماء المقررة في مايو/أيار في هيروشيما.

https://sputnikarabic.ae/20230415/إجلاء-رئيس-الوزراء-الياباني-بعد-انفجار-أثناء-إلقائه-خطاب-في-مدينة-واكاياما-اليابانية--1075934646.html

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