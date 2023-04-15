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رئيس وزراء اليابان يقرر عقد ثلاثة فعاليات عامة عقب انفجار واكاياما
https://sputnikarabic.ae/20230415/لحظة-اعتقال-المشتبه-به-في-التفجيرات-قرب-موقع-إلقاء-رئيس-وزراء-اليابان-خطابه-1075935219.html
لحظة اعتقال المشتبه به في انفجار واكاياما خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني
لحظة اعتقال المشتبه به في انفجار واكاياما خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني
ألقت قوات الأمن اليابانية، صباح اليوم السبت، على شخص يشتبه في تنفيذه التفجيرات التي استهدفت موقعا قرب مكان إلقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خطابا في مدينة... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T04:10+0000
2023-04-15T05:02+0000
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فوميو كيشيدا
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وعرضت هيئة الإذاعة اليابانية لقطات تظهر فيها قوات الأمن والشرطة تحتجز المشتبه به بينما لاذ الحشود بالفرار من الموقع.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في حادثة واكاياما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيود في تقريرها. وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء فوميو كيشيدا كلمة في تلك المنطقة.وذكر شهود عيان للإذاعة اليابانية أن شابًا قام برمي جسم أسود اسطواني باتجاه كيشيدا عندما ظهر رئيس الوزراء في موقع خطابه العام المخطط له، وتم احتجاز الشاب بواسطة الشرطة، وبعد ثوانٍ قليلة سُمِع صوت انفجار.وفي وقت سابق، صباح اليوم، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن صوت انفجار عالٍ سُمِع في محيط موقع الخطاب العام المقرر لكيشيدا في واكاياما في الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش). وتم إجلاء رئيس الوزراء ولم يُصَب.وألغى كيشيدا خطابه العام في واكاياما ويتواجد حاليًا في مقر الشرطة الرئيسي في محافظة واكاياما، وفقًا لوكالة "كيودو".يشار إلى أن اليابان أعلنت تعزيز الأمن بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أطلق عليه النار وقتل أثناء كلمة في حدث انتخابي في يوليو/تموز 2022.وتأتي هذه الحادثة واليابان تستضيف الفعاليات الوزارية لمجموعة الدول السبع في سابورو الشمالية ومدينة كارويزاوا في ناغانو، وقبل قمة الزعماء المقررة في مايو/أيار في هيروشيما.
https://sputnikarabic.ae/20230415/إجلاء-رئيس-الوزراء-الياباني-بعد-انفجار-أثناء-إلقائه-خطاب-في-مدينة-واكاياما-اليابانية--1075934646.html
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أخبار اليابان, فوميو كيشيدا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار اليابان, فوميو كيشيدا, العالم, أخبار العالم الآن

لحظة اعتقال المشتبه به في انفجار واكاياما خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني

04:10 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 05:02 GMT 15.04.2023)
© AFP 2023 / Stringer اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
 اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / Stringer
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ألقت قوات الأمن اليابانية، صباح اليوم السبت، على شخص يشتبه في تنفيذه التفجيرات التي استهدفت موقعا قرب مكان إلقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خطابا في مدينة واكاياما.
وعرضت هيئة الإذاعة اليابانية لقطات تظهر فيها قوات الأمن والشرطة تحتجز المشتبه به بينما لاذ الحشود بالفرار من الموقع.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في حادثة واكاياما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيود في تقريرها. وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء فوميو كيشيدا كلمة في تلك المنطقة.
وذكر شهود عيان للإذاعة اليابانية أن شابًا قام برمي جسم أسود اسطواني باتجاه كيشيدا عندما ظهر رئيس الوزراء في موقع خطابه العام المخطط له، وتم احتجاز الشاب بواسطة الشرطة، وبعد ثوانٍ قليلة سُمِع صوت انفجار.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن صوت انفجار عالٍ سُمِع في محيط موقع الخطاب العام المقرر لكيشيدا في واكاياما في الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش). وتم إجلاء رئيس الوزراء ولم يُصَب.
رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
انفجار "عنيف" خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني في مدينة واكاياما اليابانية
03:00 GMT
وألغى كيشيدا خطابه العام في واكاياما ويتواجد حاليًا في مقر الشرطة الرئيسي في محافظة واكاياما، وفقًا لوكالة "كيودو".
يشار إلى أن اليابان أعلنت تعزيز الأمن بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أطلق عليه النار وقتل أثناء كلمة في حدث انتخابي في يوليو/تموز 2022.
وتأتي هذه الحادثة واليابان تستضيف الفعاليات الوزارية لمجموعة الدول السبع في سابورو الشمالية ومدينة كارويزاوا في ناغانو، وقبل قمة الزعماء المقررة في مايو/أيار في هيروشيما.
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