https://sputnikarabic.ae/20230415/مصر-تطالب-جميع-الأطراف-في-السودان-بممارسة-أقصى-درجات-ضبط-النفس-1075945987.html

مصر تطالب جميع الأطراف في السودان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس

مصر تطالب جميع الأطراف في السودان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن القاهرة تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان، بعد اندلاع الاشتباكات التي تفجرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم... 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T11:05+0000

2023-04-15T11:05+0000

2023-04-15T11:05+0000

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قالت الوزارة في بيان، إن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.وحث البيان الأطراف السودانية كافة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.إلا أنه شدد على أن القوات المسلحة تتصدى لها.وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتشهد العاصمة السودانية انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات.وفي غضون ذلك، أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

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https://sputnikarabic.ae/20230415/الجيش-السوداني-القوات-الجوية-تنفذ-عمليات-نوعية-لحسم-تصرفات-الدعم-السريع-غير-المسؤولة-1075945121.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار