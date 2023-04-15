https://sputnikarabic.ae/20230415/مصر-تطالب-جميع-الأطراف-في-السودان-بممارسة-أقصى-درجات-ضبط-النفس-1075945987.html
مصر تطالب جميع الأطراف في السودان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس
مصر تطالب جميع الأطراف في السودان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن القاهرة تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان، بعد اندلاع الاشتباكات التي تفجرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T11:05+0000
2023-04-15T11:05+0000
2023-04-15T11:05+0000
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قالت الوزارة في بيان، إن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.وحث البيان الأطراف السودانية كافة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.إلا أنه شدد على أن القوات المسلحة تتصدى لها.وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتشهد العاصمة السودانية انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات.وفي غضون ذلك، أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/قيادة-الدعم-السريع-في-السودان-تعلن-السيطرة-على-القصر-الجمهوري-و3-مطارات-1075941587.html
https://sputnikarabic.ae/20230415/الجيش-السوداني-القوات-الجوية-تنفذ-عمليات-نوعية-لحسم-تصرفات-الدعم-السريع-غير-المسؤولة-1075945121.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
مصر تطالب جميع الأطراف في السودان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن القاهرة تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان، بعد اندلاع الاشتباكات التي تفجرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد.
قالت الوزارة في بيان، إن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.
وحث البيان الأطراف السودانية كافة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني
أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.
إلا أنه شدد على أن القوات المسلحة تتصدى لها.
وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.
في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري
، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.
وتشهد العاصمة السودانية انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات.
وفي غضون ذلك، أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم
، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".