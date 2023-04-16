https://sputnikarabic.ae/20230416/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-أجرى-تدريبا-يحاكي-الهجوم-على-إيران--1075974880.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبا يحاكي الهجوم على إيران

إعلام: الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبا يحاكي الهجوم على إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، بأن الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبا يحاكي الهجوم على إيران في شهر شباط/فبراير الماضي. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T10:23+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس السبت، عن وثيقة مسربة من تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ولم يتم الكشف عنها بعد، أن الجيش الإسرائيلي أجرى مناورة لتدريب جوي يحاكي الهجوم على إيران في فبراير الماضي.وذكرت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي قد أجرى في العشرين من شهر فبراير الماضي، تدريبا جويا يحاكي الهجوم على منشآت نووية إيرانية، بدعوى أن تل أبيب عازمة على استهداف طهران.وأوضحت الصحيفة نقلا عن الوثيقة الأمريكية المسربة، أن هذا التمرين الإسرائيلي لم يعلن عنه من قبل، خاصة وأن التدريب العسكري قد شاركت فيه عشرات المقاتلات الإسرائيلية.وأكدت الوثيقة الأمريكية أن المخابرات الأمريكية المركزية لم تعرف ما هي خطط بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في المستقبل القريب، وما هي نواياه بشأن البرنامج النووي الإيراني.ويذكر أنه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت مناورة وصفها الإعلام العبري بـ"الأهم والأكبر"، وهي مناورة مشتركة بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، التي تحمل رسالة إلى إيران، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وقتها إنها "تهدف إلى اختبار الجاهزية وتعزيز العلاقة العملياتية بينهما".

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