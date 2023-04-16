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https://sputnikarabic.ae/20230416/إيطاليا-تعلن-تخفيض-حصتها-من-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-10-1075970422.html
إيطاليا تعلن تخفيض حصتها من إمدادات الغاز الروسي إلى 10%
إيطاليا تعلن تخفيض حصتها من إمدادات الغاز الروسي إلى 10%
أعلن وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، أن بلاده خفضت حصة إمدادات الغاز من روسيا إلى 10%، متجاوزةً الاعتماد على موسكو من خلال الإمدادات... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T07:36+0000
2023-04-16T07:36+0000
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وقال فراتين خلال مقابلة مع صحيفة إيطالية: "إذا جاء 40% من الطلب على الغاز في وقت سابق من روسيا، فإننا نحصل اليوم على ما يزيد قليلاً على 10% وبالتالي تغلبنا بشكل فعال على اعتمادنا على موسكو".وتابع فراتين بالقول لصحيفة "Corriere della Sera" إنه "من خلال زيادة واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من الشرق عبر البحر الأدرياتيكي من أذربيجان ومن أفريقيا بفضل الاتفاقيات الجديدة مع الجزائر وليبيا".وفي فبراير/شباط الماضي، قال وزير المشاريع والصناعة في إيطاليا، أدولفو أورسو، أن روما ستكون قادرة على التوقف عن شراء الغاز الروسي هذا العام وتصبح موردًا للوقود الطبيعي عبر قنوات جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20230411/سيارتو-المجر-وغازبروم-تمددان-اتفاقهما-بشأن-إمدادات-الغاز--1075779211.html
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إيطاليا تعلن تخفيض حصتها من إمدادات الغاز الروسي إلى 10%

07:36 GMT 16.04.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoliانتشار فيروس كورونا - روما، إيطاليا مارس 2020
انتشار فيروس كورونا - روما، إيطاليا مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli
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أعلن وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، أن بلاده خفضت حصة إمدادات الغاز من روسيا إلى 10%، متجاوزةً الاعتماد على موسكو من خلال الإمدادات من أفريقيا وعبر البحر الأدرياتيكي.
وقال فراتين خلال مقابلة مع صحيفة إيطالية: "إذا جاء 40% من الطلب على الغاز في وقت سابق من روسيا، فإننا نحصل اليوم على ما يزيد قليلاً على 10% وبالتالي تغلبنا بشكل فعال على اعتمادنا على موسكو".
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
سيارتو: المجر و"غازبروم" تمددان اتفاقهما بشأن إمدادات الغاز
11 أبريل, 12:51 GMT
وتابع فراتين بالقول لصحيفة "Corriere della Sera" إنه "من خلال زيادة واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من الشرق عبر البحر الأدرياتيكي من أذربيجان ومن أفريقيا بفضل الاتفاقيات الجديدة مع الجزائر وليبيا".
وفي فبراير/شباط الماضي، قال وزير المشاريع والصناعة في إيطاليا، أدولفو أورسو، أن روما ستكون قادرة على التوقف عن شراء الغاز الروسي هذا العام وتصبح موردًا للوقود الطبيعي عبر قنوات جديدة.
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