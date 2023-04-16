https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-الأمريكي-يقتل-مسلحين-موالين-للجيش-التركي-في-إنزال-جوي-بريف-حلب-1075993633.html
الجيش الأمريكي يقتل مسلحين موالين للجيش التركي في إنزال جوي بريف حلب
الجيش الأمريكي يقتل مسلحين موالين للجيش التركي في إنزال جوي بريف حلب
قتل 3 مسلحين من تنظيم (الجيش الوطني) الموالي للجيش التركي في عملية إنزال جوي للجيش الأمريكي على قرية سورية حدودية مع تركيا، وسط اشتباكات عنيفة لا زالت مستمرة... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T23:41+0000
2023-04-16T23:41+0000
2023-04-16T23:45+0000
الجيش التركي
الجيش الأمريكي
حلب
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وقالت مصادر محلية في ريف حلب لـ "سبوتنيك"، إن 6 طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي – اللاشرعي الذي يقوده الجيش الأمريكي - ينفذ حاليا عملية إنزال جوي بقرية (السويدة) التابعة لناحية (جرابلس) السورية الحدودية، شمال شرق محافظة حلب.وتابعت المصادر، أن 3 مسلحين تابعين لما يسمى (صقور الشمال) العامل لدى ما يسمى (الجيش الوطني) المدعوم من قبل أنقرة، قتلوا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر من قبل القوات الأمريكية.ورجحت المصادر، أن تكون عملية الانزل تستهدف أحد القياديين في تنظيم (داعش) ممن انضموا للفصائل التركمانية الموالية للجيش التركي.وتخضع منطقة (جرابلس) بشكل كامل لسيطرة فصائل مسلحة تنتمي لما يسمى (الجيش الوطني السوري) الموالي لتركيا.وتتبع (جرابلس) إداريا لمدينة حلب (125 كم شمال شرق)، أقصى شمال سوريا، وهي أول مدينة سورية يمر فيها نهر الفرات بعد دخوله الأراضي السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230416/إصابة-4-جنود-من-الجيش-التركي-بقصف-صاروخي-على-قاعدتين-له-بريف-حلب-1075992552.html
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الجيش التركي, الجيش الأمريكي, حلب, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجيش التركي, الجيش الأمريكي, حلب, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجيش الأمريكي يقتل مسلحين موالين للجيش التركي في إنزال جوي بريف حلب
23:41 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 23:45 GMT 16.04.2023) تابعنا عبر
حصري
قتل 3 مسلحين من تنظيم (الجيش الوطني) الموالي للجيش التركي في عملية إنزال جوي للجيش الأمريكي على قرية سورية حدودية مع تركيا، وسط اشتباكات عنيفة لا زالت مستمرة في المنطقة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وقالت مصادر محلية في ريف حلب لـ "سبوتنيك"، إن 6 طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي
– اللاشرعي الذي يقوده الجيش الأمريكي - ينفذ حاليا عملية إنزال جوي بقرية (السويدة) التابعة لناحية (جرابلس) السورية الحدودية، شمال شرق محافظة حلب.
وأكدت المصادر، أن أصوات اشتباكات عنيفة تسمع في هذه الأثناء بالمنطقة، تزامنا مع قيام القوات الأمريكية بمحاصرة أحد المنازل ومطالبة ساكنيه بالخروج منه على الفور.
وتابعت المصادر، أن 3 مسلحين تابعين لما يسمى (صقور الشمال) العامل لدى ما يسمى (الجيش الوطني) المدعوم من قبل أنقرة، قتلوا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر من قبل القوات الأمريكية.
ورجحت المصادر، أن تكون عملية الانزل تستهدف أحد القياديين في تنظيم (داعش) ممن انضموا للفصائل التركمانية الموالية للجيش التركي.
وتخضع منطقة (جرابلس) بشكل كامل لسيطرة فصائل مسلحة تنتمي لما يسمى (الجيش الوطني السوري) الموالي لتركيا
.
وتتبع (جرابلس) إداريا لمدينة حلب (125 كم شمال شرق)، أقصى شمال سوريا، وهي أول مدينة سورية يمر فيها نهر الفرات بعد دخوله الأراضي السورية.