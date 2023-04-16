https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-الأمريكي-يقتل-مسلحين-موالين-للجيش-التركي-في-إنزال-جوي-بريف-حلب-1075993633.html

الجيش الأمريكي يقتل مسلحين موالين للجيش التركي في إنزال جوي بريف حلب

الجيش الأمريكي يقتل مسلحين موالين للجيش التركي في إنزال جوي بريف حلب

قتل 3 مسلحين من تنظيم (الجيش الوطني) الموالي للجيش التركي في عملية إنزال جوي للجيش الأمريكي على قرية سورية حدودية مع تركيا، وسط اشتباكات عنيفة لا زالت مستمرة... 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T23:41+0000

2023-04-16T23:41+0000

2023-04-16T23:45+0000

الجيش التركي

الجيش الأمريكي

حلب

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075993786_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_c44b085cdd95ecb2503079b7dee30c05.jpg

وقالت مصادر محلية في ريف حلب لـ "سبوتنيك"، إن 6 طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي – اللاشرعي الذي يقوده الجيش الأمريكي - ينفذ حاليا عملية إنزال جوي بقرية (السويدة) التابعة لناحية (جرابلس) السورية الحدودية، شمال شرق محافظة حلب.وتابعت المصادر، أن 3 مسلحين تابعين لما يسمى (صقور الشمال) العامل لدى ما يسمى (الجيش الوطني) المدعوم من قبل أنقرة، قتلوا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر من قبل القوات الأمريكية.ورجحت المصادر، أن تكون عملية الانزل تستهدف أحد القياديين في تنظيم (داعش) ممن انضموا للفصائل التركمانية الموالية للجيش التركي.وتخضع منطقة (جرابلس) بشكل كامل لسيطرة فصائل مسلحة تنتمي لما يسمى (الجيش الوطني السوري) الموالي لتركيا.وتتبع (جرابلس) إداريا لمدينة حلب (125 كم شمال شرق)، أقصى شمال سوريا، وهي أول مدينة سورية يمر فيها نهر الفرات بعد دخوله الأراضي السورية.

https://sputnikarabic.ae/20230416/إصابة-4-جنود-من-الجيش-التركي-بقصف-صاروخي-على-قاعدتين-له-بريف-حلب-1075992552.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجيش التركي, الجيش الأمريكي, حلب, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي