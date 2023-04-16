https://sputnikarabic.ae/20230416/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تفكيك-خلية-متمردة-شمالي-البلاد-1075982246.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية متمردة شمالي البلاد
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية متمردة شمالي البلاد
أعلن الحرس الثوري الإيراني تكفيك خلية متمردة كانت تعمل بتوجيه جماعات مسلحة تعمل على زعزعة الأمن وإثارة أعمال الشغب، في محافظة مازندران شمالي إيران. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T14:19+0000
2023-04-16T14:19+0000
2023-04-16T14:19+0000
العالم
إيران
القاء القبض على مشتبه بهم
عمليات تخريب
الحرس الثوري الإيراني
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وقال قائد الحرس في مدينة آمل في محافظة مازندران، العقيد عابدين داغمجي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "بعد تلقي أنباء حول بعض التحركات المناوئة للأمن في مدينة آمل، تمكنت القوات المنتسبة إلى دائرة استخبارات مقر كربلاء التابع للحرس الثوري في محافظة مازندران، ومن خلال عمليات فنية واستخبارية، من الكشف عن عناصر تلك الخلية المتمردة والتابعة لزمرة المنافقين الإرهابية".وبحسب قيادة الحرس الثوري في مدينة آمل، فقد كانت هذه العناصر الموجهة، بصدد تنفيذ أعمال "تخريبية" داخل المناطق الحساسة للمدينة، قبل أن يقعوا في قبضة القوات الأمنية التابعة لاستخبارات الحرس الثوري هناك.
https://sputnikarabic.ae/20230105/إيران-تعلن-تفكيك-خلية-إرهابية-نفذت-هجمات-مسلحة-لاغتيال-أفراد-شرطة-1071960422.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, القاء القبض على مشتبه بهم, عمليات تخريب, الحرس الثوري الإيراني
العالم, إيران, القاء القبض على مشتبه بهم, عمليات تخريب, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية متمردة شمالي البلاد
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أعلن الحرس الثوري الإيراني تكفيك خلية متمردة كانت تعمل بتوجيه جماعات مسلحة تعمل على زعزعة الأمن وإثارة أعمال الشغب، في محافظة مازندران شمالي إيران.
وقال قائد الحرس
في مدينة آمل في محافظة مازندران، العقيد عابدين داغمجي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "بعد تلقي أنباء حول بعض التحركات المناوئة للأمن في مدينة آمل، تمكنت القوات المنتسبة إلى دائرة استخبارات مقر كربلاء التابع للحرس الثوري في محافظة مازندران، ومن خلال عمليات فنية واستخبارية، من الكشف عن عناصر تلك الخلية المتمردة والتابعة لزمرة المنافقين الإرهابية".
وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال مع وسائل إعلام رئيسية تابعة لهذه الزمرة الإرهابية، وقد أقدموا إلى جانب التحركات المناوئة للأمن والاستقرار، على إعداد أفلام ومقاطع مصورة حول الاضطرابات والأعمال التحريضية الأخيرة، كما دمروا باستخدام سلاح "المولوتوف"، بعض الممتلكات العامة والخاصة والثكنات العسكرية".
وبحسب قيادة الحرس الثوري في مدينة آمل، فقد كانت هذه العناصر الموجهة، بصدد تنفيذ أعمال "تخريبية" داخل المناطق الحساسة للمدينة، قبل أن يقعوا في قبضة القوات الأمنية التابعة لاستخبارات الحرس الثوري هناك.