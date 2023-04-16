https://sputnikarabic.ae/20230416/الخطوط-الجوية-القطرية-تعلق-الرحلات-إلى-العاصمة-السودانية-1075991894.html
الخطوط الجوية القطرية تعلق الرحلات إلى العاصمة السودانية
الخطوط الجوية القطرية تعلق الرحلات إلى العاصمة السودانية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها لا تقوم حاليا بتشغيل رحلات جوية بين الدوحة والخرطوم، بسبب إغلاق مطار الخرطوم الدولي ومجال المدينة الجوي. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T20:26+0000
2023-04-16T20:26+0000
2023-04-16T20:26+0000
العالم العربي
قطر
تعليق الرحلات الجوية
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102468/83/1024688302_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_e0b6ae06b784631d98f3dce637db1df2.jpg
وقالت القطرية، في منشور عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأحد: "تم إبلاغ المسافرين (بإيقاف الرحلات الجوية بين الدوحة والخرطوم)، ونقوم بمتابعة الوضع عن كثب، ومراقبة أي تطورات مستقبلية".ووقعت اشتباكات عنيفة، أمس السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.وأعلنت القوات المسلحة السودانية، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ"حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة".وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102468/83/1024688302_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_86f9a65139d643623caaa4f4ece97dd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, تعليق الرحلات الجوية, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, قطر, تعليق الرحلات الجوية, أخبار السودان اليوم
الخطوط الجوية القطرية تعلق الرحلات إلى العاصمة السودانية
تابعنا عبر
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها لا تقوم حاليا بتشغيل رحلات جوية بين الدوحة والخرطوم، بسبب إغلاق مطار الخرطوم الدولي ومجال المدينة الجوي.
وقالت القطرية، في منشور عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأحد: "تم إبلاغ المسافرين (بإيقاف الرحلات الجوية بين الدوحة والخرطوم)، ونقوم بمتابعة الوضع عن كثب، ومراقبة أي تطورات مستقبلية".
ووقعت اشتباكات عنيفة، أمس السبت، بين قوات الجيش السوداني
، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ"حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة".
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم
، وولايات عدة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".