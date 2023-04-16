https://sputnikarabic.ae/20230416/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-335-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الساعات-الـ-24-الأخيرة-1075977621.html

الدفاع الروسية: مقتل نحو 335 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الدفاع الروسية: مقتل نحو 335 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 335 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية على مختلف الجبهات، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T12:28+0000

2023-04-16T12:28+0000

2023-04-16T12:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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وقالت الدفاع في بيانها اليومي، إن "التجمع الجنوبي" في القوات الروسية في اتجاه دونيتسك، قضت على ما يصل إلى 145 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير 14 قطعة من المعدات، وقالت:وتابعت: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت نيران مدفعية أطلقتها المجموعة "الغربية" للقوات المسلحة، وحدات تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق دفوريتشنايا وسينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، في مناطق نوفوسيلوفسكوي وكوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف، تم إحباط أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية. وتم تدمير ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا ومركبتين ومدافع هاوتزر "دي-20".في اتجاه كراسنوليمانسكي، أوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الوسط" من القوات هزمت وحدات العدو في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك، وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.ووفقا للدفاع الروسية، في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أصابت ضربات جوية ومدفعية من مجموعة "فوستوك" من القوات وحدات من الجيش الأوكراني في منطقة أوغليدار ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، في منطقة نوفودونيتسك، تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع المعادية."خلال النهار، في هذه الاتجاهات، بلغت خسائر العدو أكثر من 45 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير رادار مضاد للبطارية الأمريكية AN / TPQ-37 " في منطقة كاميشيفاخا في مقاطعة زابوروجيه".

https://sputnikarabic.ae/20230415/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صواريخ-هيمارس-ومسيرات-أوكرانية-فوق-دونباس-1075947223.html

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