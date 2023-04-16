https://sputnikarabic.ae/20230416/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-335-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الساعات-الـ-24-الأخيرة-1075977621.html
الدفاع الروسية: مقتل نحو 335 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
الدفاع الروسية: مقتل نحو 335 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 335 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية على مختلف الجبهات، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T12:28+0000
2023-04-16T12:28+0000
2023-04-16T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074503074_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c9c85beaa7a1168e9c37a50373ea66d5.jpg
وقالت الدفاع في بيانها اليومي، إن "التجمع الجنوبي" في القوات الروسية في اتجاه دونيتسك، قضت على ما يصل إلى 145 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير 14 قطعة من المعدات، وقالت:وتابعت: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت نيران مدفعية أطلقتها المجموعة "الغربية" للقوات المسلحة، وحدات تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق دفوريتشنايا وسينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، في مناطق نوفوسيلوفسكوي وكوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف، تم إحباط أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية. وتم تدمير ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا ومركبتين ومدافع هاوتزر "دي-20".في اتجاه كراسنوليمانسكي، أوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الوسط" من القوات هزمت وحدات العدو في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك، وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.ووفقا للدفاع الروسية، في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أصابت ضربات جوية ومدفعية من مجموعة "فوستوك" من القوات وحدات من الجيش الأوكراني في منطقة أوغليدار ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، في منطقة نوفودونيتسك، تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع المعادية."خلال النهار، في هذه الاتجاهات، بلغت خسائر العدو أكثر من 45 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير رادار مضاد للبطارية الأمريكية AN / TPQ-37 " في منطقة كاميشيفاخا في مقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230415/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صواريخ-هيمارس-ومسيرات-أوكرانية-فوق-دونباس-1075947223.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074503074_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1acbe5fad4472b7dc8190d631307a7ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: مقتل نحو 335 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 335 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية على مختلف الجبهات، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وقالت الدفاع في بيانها اليومي، إن "التجمع الجنوبي" في القوات الروسية في اتجاه دونيتسك، قضت على ما يصل إلى 145 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير 14 قطعة من المعدات، وقالت:
"خلال الـ24 الساعة الأخيرة، نفذ الطيران في هذه المنطقة ست طلعات جوية، ونفذت القوات الصاروخية والمدفعية للمجموعة إطلاق 43 قذيفة نارية. وبلغت خسائر العدو في اليوم الواحد في هذا الاتجاه 145 عسكريا أوكرانيا ودبابتين وعربة مشاة قتالية، ومركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة وسيارتين ومدافع هاوتزر Msta-B، ومدافعين من طراز "دي-20".
وتابعت: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت نيران مدفعية أطلقتها المجموعة "الغربية" للقوات المسلحة، وحدات تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق دفوريتشنايا وسينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، في مناطق نوفوسيلوفسكوي وكوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف، تم إحباط أعمال ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية. وتم تدمير ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا ومركبتين ومدافع هاوتزر "دي-20".
في اتجاه كراسنوليمانسكي، أوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "الوسط" من القوات هزمت وحدات العدو في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك، وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.
"خلال النهار، بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتالية مصفحة، ومركبتين، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30". بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تورسكوي وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للدفاع الروسية، في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أصابت ضربات جوية ومدفعية من مجموعة "فوستوك" من القوات وحدات من الجيش الأوكراني في منطقة أوغليدار ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، في منطقة نوفودونيتسك، تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع المعادية.
"خلال النهار، في هذه الاتجاهات، بلغت خسائر العدو أكثر من 45 جنديا أوكرانيا، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير رادار مضاد للبطارية الأمريكية AN / TPQ-37 " في منطقة كاميشيفاخا في مقاطعة زابوروجيه".