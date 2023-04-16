https://sputnikarabic.ae/20230416/الرئيس-البرازيلي-بعد-رحلته-إلى-الإمارات-والصين-واثق-من-أننا-نعود-إلى-الحضارة-1075975248.html
الرئيس البرازيلي بعد رحلته إلى الإمارات والصين: واثق من أننا نعود إلى الحضارة
الرئيس البرازيلي بعد رحلته إلى الإمارات والصين: واثق من أننا نعود إلى الحضارة
غرد الرئيس البرازلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، بشأن "العودة إلى الحضارة"، وذلك في ختام زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي سبقها زيارة... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T10:45+0000
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وكتب لولا على "تويتر": أعود اليوم إلى البرازيل، وأنا واثق من أننا نعود إلى الحضارة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعنا اتفاقيات بأكثر من 2 مليون دولار، وفي الصين بـ10 مليار دولار، والأهم من ذلك أننا أعدنا فتح أبواب العالم لمزيد من التقدم لبلدنا.ولولا دا سيلفا، الذي نادرا ما يؤجل أو يلغي رحلاته لأسباب صحية، سافر إلى الأرجنتين في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وإلى أمريكا في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما يمثل خروجا عن السياسة الخارجية للبرازيل في عهد الرئيس السابق، جايير بولسونارو، الذي أبدى القليل من الاهتمام بالشؤون الدولية أو السفر إلى الخارج.وأمس السبت، استقبل الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، نظيره البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وأجريا جلسة محادثات رسمية تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.وأفادت صحيفة البيان، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الإماراتي قد أعرب عن تطلعه لأن تشكل زيارة لولا دا سيلفا لأبوظبي، التي تعد الأولى بعد توليه مهامه الرئاسية، دفعة قوية لمسار العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات.وأشار محمد بن زايد إلى أن تلك الزيارة تجسد حرص البرازيل على تعزيز التعاون مع المنطقة عامة ودولة الإمارات بشكل خاص، مستعرضًا مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة الجوانب الاقتصادية والتجارية إلى جانب مجالات التكنولوجيا والعمل البيئي والتغير المناخي.وشهد محمد بن زايد ولولا دا سيلفا خلال اللقاء تبادل عدد من مذكرات التفاهم، إضافة إلى بيان مشترك في مجال العمل المناخي.
https://sputnikarabic.ae/20230414/الرئيسان-الصيني-والبرازيلي-الحوار-والتفاوض-هما-الطريقة-الوحيدة-الممكنة-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1075928161.html
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الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار البرازيل , العالم, العالم العربي
الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار البرازيل , العالم, العالم العربي
الرئيس البرازيلي بعد رحلته إلى الإمارات والصين: واثق من أننا نعود إلى الحضارة
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غرد الرئيس البرازلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، بشأن "العودة إلى الحضارة"، وذلك في ختام زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي سبقها زيارة إلى الصين.
وكتب لولا على "تويتر": أعود اليوم إلى البرازيل، وأنا واثق من أننا نعود إلى الحضارة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعنا اتفاقيات بأكثر من 2 مليون دولار، وفي الصين بـ10 مليار دولار، والأهم من ذلك أننا أعدنا فتح أبواب العالم لمزيد من التقدم لبلدنا.
ولولا دا سيلفا، الذي نادرا ما يؤجل أو يلغي رحلاته لأسباب صحية، سافر إلى الأرجنتين في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وإلى أمريكا في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما يمثل خروجا عن السياسة الخارجية للبرازيل في عهد الرئيس السابق، جايير بولسونارو
، الذي أبدى القليل من الاهتمام بالشؤون الدولية أو السفر إلى الخارج.
وأمس السبت، استقبل الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، نظيره البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وأجريا جلسة محادثات رسمية تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وأفادت صحيفة
البيان، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الإماراتي قد أعرب عن تطلعه لأن تشكل زيارة لولا دا سيلفا لأبوظبي، التي تعد الأولى بعد توليه مهامه الرئاسية، دفعة قوية لمسار العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشار محمد بن زايد إلى أن تلك الزيارة تجسد حرص البرازيل على تعزيز التعاون مع المنطقة عامة ودولة الإمارات بشكل خاص، مستعرضًا مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة الجوانب الاقتصادية والتجارية إلى جانب مجالات التكنولوجيا والعمل البيئي والتغير المناخي.
وشهد محمد بن زايد ولولا دا سيلفا خلال اللقاء تبادل عدد من مذكرات التفاهم، إضافة إلى بيان مشترك في مجال العمل المناخي.