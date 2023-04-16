https://sputnikarabic.ae/20230416/رئيس-وزراء-قطر-الأسبق-يطالب-بإرسال-قوة-عربية-إلى-السودان-1075970731.html
رئيس وزراء قطر الأسبق يطالب بإرسال قوة عربية إلى السودان
رئيس وزراء قطر الأسبق يطالب بإرسال قوة عربية إلى السودان
وجّه رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، نداء إلى جامعة الدول العربية للتدخل بشكل فعال لوقف التصعيد في السودان. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T08:07+0000
2023-04-16T08:07+0000
2023-04-16T08:14+0000
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وتساءل بن جاسم عبر "تويتر"، قائلا: "ماذا يجري في السودان؟ للأسف فإن ما يعصف بالسودان اليوم ما هو إلا تبعات لنصائح مغرضة وتدخلات خارجية بلغت ذروتها يوم الانقلاب على البشير، وآلت لهذا الوضع المحفوف بالمخاطر الذي يعيشه السودان الآن".وأضاف: "ما نرجوه هو أن يتعظ السودانيون وقواتهم المسلحة جميعها بالواقع المرير في بلدان أخرى لجأت للسلاح لحل أزماتها، وأن يرجحوا العقل والمنطق للخروج من هذه الأزمة الكارثية".وتابع: "كنت أتوقع أن تحدث في ضوء تطورات وتدخلات خارجية متتابعة"، حسب تعبيره.وواصل: "لتكن العبرة لدى العرب وجامعتهم في ما يقوم به الاتحاد الأفريقي عند وقوع أمر مشابه في إحدى دوله، فيتدخل لحسم الأمور بالتهدئة".وأردف: "لا أستبعد أن يبادر الاتحاد الأفريقي بمثل هذا التدخل قبل أن تحرك الجامعة العربية ساكنا".واستطرد: "أخيراً! نداء للجامعة العربية، فهل ستتدخل تدخلا فعالا لوقف هذا التصعيد الذي سيلحق، إن لم يوضع له حد على وجه السرعة، خسارة كبرى ليس بالسودان والسودانيين وحدهم، بل بالعرب قاطبة". وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230416/طيران-أجنبي-يهاجم-قوات-الدعم-السريع-شرقي-السودان-1075969182.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, جامعة الدول العربية, قطر, العالم العربي, الأخبار
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, جامعة الدول العربية, قطر, العالم العربي, الأخبار
رئيس وزراء قطر الأسبق يطالب بإرسال قوة عربية إلى السودان
08:07 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 08:14 GMT 16.04.2023) تابعنا عبر
وجّه رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، نداء إلى جامعة الدول العربية للتدخل بشكل فعال لوقف التصعيد في السودان.
وتساءل بن جاسم
عبر "تويتر"، قائلا: "ماذا يجري في السودان؟ للأسف فإن ما يعصف بالسودان اليوم ما هو إلا تبعات لنصائح مغرضة وتدخلات خارجية بلغت ذروتها يوم الانقلاب على البشير، وآلت لهذا الوضع المحفوف بالمخاطر الذي يعيشه السودان الآن".
وأضاف: "ما نرجوه هو أن يتعظ السودانيون وقواتهم المسلحة جميعها بالواقع المرير في بلدان أخرى لجأت للسلاح لحل أزماتها، وأن يرجحوا العقل والمنطق للخروج من هذه الأزمة الكارثية".
وتابع: "كنت أتوقع أن تحدث في ضوء تطورات وتدخلات خارجية متتابعة"، حسب تعبيره.
وواصل: "لتكن العبرة لدى العرب وجامعتهم في ما يقوم به الاتحاد الأفريقي
عند وقوع أمر مشابه في إحدى دوله، فيتدخل لحسم الأمور بالتهدئة".
وأردف: "لا أستبعد أن يبادر الاتحاد الأفريقي بمثل هذا التدخل قبل أن تحرك الجامعة العربية ساكنا".
واستطرد: "أخيراً! نداء للجامعة العربية، فهل ستتدخل تدخلا فعالا لوقف هذا التصعيد الذي سيلحق، إن لم يوضع له حد على وجه السرعة، خسارة كبرى ليس بالسودان والسودانيين وحدهم، بل بالعرب قاطبة".
وأتم قائلا: "ما نرجوه هو ألا يكون التدخل المنشود مجرد بيان شفوي من مندوبي الجامعة، بل بقوة عربية فاعلة تذهب للخرطوم وتشرف على وقف إطلاق النار"، حسب قوله.
وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني
قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.