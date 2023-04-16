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طيران أجنبي يهاجم قوات "الدعم السريع" شرقي السودان
طيران أجنبي يهاجم قوات "الدعم السريع" شرقي السودان
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، أنها تعرضت لهجوم من قبل طيران أجنبي في مدينة بورتسودان شرقي البلاد. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T06:34+0000
2023-04-16T06:34+0000
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وذكر الدعم السريع في بيان أن "قواته تتعرض في بورتسودان إلى هجوم من طيران أجنبي".وأضاف: "نحذر من التدخل الأجنبي ونهيب الرأي العام الإقليمي والدولي إلى وقف هذا العدوان".وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية، أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد. واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/القائد-العام-للقوات-المسلحة-السودانية-يصدر-قرارا-بحل-قوات-الدعم-السريع--1075962028.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار

طيران أجنبي يهاجم قوات "الدعم السريع" شرقي السودان

06:34 GMT 16.04.2023
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، أنها تعرضت لهجوم من قبل طيران أجنبي في مدينة بورتسودان شرقي البلاد.
وذكر الدعم السريع في بيان أن "قواته تتعرض في بورتسودان إلى هجوم من طيران أجنبي".
وأضاف: "نحذر من التدخل الأجنبي ونهيب الرأي العام الإقليمي والدولي إلى وقف هذا العدوان".
وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.
رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
البرهان يصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع
أمس, 18:52 GMT
وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.
وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية، أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد.
واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.
يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
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