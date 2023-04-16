https://sputnikarabic.ae/20230416/قوات-كييف-تستهدف-منطقة-فوروشيلوفسكي-بوسط-دونيتسك-بـ-20-صاروخا--1075967578.html
قوات كييف تستهدف منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك بـ 20 صاروخا
قوات كييف تستهدف منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك بـ 20 صاروخا
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T01:19+0000
2023-04-16T01:19+0000
2023-04-16T01:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف صاروخي
قصف صاروخي ومدفعي
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قوات كييف تستهدف منطقة فوروشيلوفسكي بوسط أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك بـ20 صاروخًا. بـ20 صاروخا222دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه المحاور التالية: في الساعة 03.25 (يتزامن مع توقيت موسكو)، محور التجمع السكني، أوشيريتينو في مدينة دونيتسك (منطقة فوروشيلوفسكي)، جرى إطلاق 20 صاروخًا".كما سجلت الممثلية قصفا من جانب القوات الأوكرانية في الساعة 00.30 من بلدة كوراخوفكا باتجاه منطقة كيروفسكي في دونيتسك، تم خلاله إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم، يستخدمها حلف الناتو.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230416/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ-150-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1075967126.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف صاروخي, قصف صاروخي ومدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف صاروخي, قصف صاروخي ومدفعي
قوات كييف تستهدف منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك بـ 20 صاروخا
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك بـ20 صاروخًا.
قوات كييف تستهدف منطقة فوروشيلوفسكي بوسط أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة فوروشيلوفسكي
بوسط دونيتسك بـ20 صاروخًا. بـ20 صاروخا222
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية
باتجاه المحاور التالية: في الساعة 03.25 (يتزامن مع توقيت موسكو)، محور التجمع السكني، أوشيريتينو في مدينة دونيتسك (منطقة فوروشيلوفسكي)، جرى إطلاق 20 صاروخًا".
كما سجلت الممثلية قصفا من جانب القوات الأوكرانية في الساعة 00.30 من بلدة كوراخوفكا باتجاه منطقة كيروفسكي في دونيتسك، تم خلاله إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم، يستخدمها حلف الناتو.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.