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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230416/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ-150-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1075967126.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 150 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 150 مقذوفا خلال 24 ساعة
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T00:30+0000
2023-04-16T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 34 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 19 قذيفة من راجمات الصواريخ والمدفعية من عيار 155 ملم و122 ملم. على محور غورلوفكا 14 قذيفة وصاروخ عيار 152 ملم".وأضاف، "واستهدفت قوات كييف مدينة ياسينوفاتسكي بقذيفة من راجمات الصواريخ. وفي المجمل قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 150 مقذوفا من العيارات المختلفة على أراضي الجمهورية".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غورلوفكا، مينيرالنو، دونيتسك، ماكيفكا.وفي اليوم السابق، تم تسجيل 23 عملية قصف، وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 150 مقذوفا خلال 24 ساعة

00:30 GMT 16.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 150 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 34 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 19 قذيفة من راجمات الصواريخ والمدفعية من عيار 155 ملم و122 ملم. على محور غورلوفكا 14 قذيفة وصاروخ عيار 152 ملم".
وأضاف، "واستهدفت قوات كييف مدينة ياسينوفاتسكي بقذيفة من راجمات الصواريخ. وفي المجمل قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 150 مقذوفا من العيارات المختلفة على أراضي الجمهورية".
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وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غورلوفكا، مينيرالنو، دونيتسك، ماكيفكا.
وفي اليوم السابق، تم تسجيل 23 عملية قصف، وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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