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https://sputnikarabic.ae/20230416/مقتل-4-أشخاص-إثر-إطلاق-نار-في-حفل-عيد-ميلاد-في-ألاباما-الأمريكية-1075991240.html
مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نار في حفل عيد ميلاد في ألاباما الأمريكية
مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نار في حفل عيد ميلاد في ألاباما الأمريكية
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية، ليلة أمس السبت، وذلك خلال حفل عيد ميلاد. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T19:18+0000
2023-04-16T19:18+0000
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وقالت شبكة "إن بي سي نيوز"، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10:34 من مساء السبت، قرب مبنى رقم 200 في شارع برودناكس في دادفيل على بعد حوالي ساعتين جنوب شرق برمنغهام، حسبما أفاد الرقيب جيريمي بوركيت من شرطة ألاباما، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد.وأوضح بوركيت: "سقط أربعة قتلى بشكل مأساوي في هذا الحادث، وكان هناك عدد كبير من الجرحى"، ولم يشارك بوركيت أي معلومات بشأن الأحداث التي أدت إلى إطلاق النار، أو ما إذا كان أي من المشتبه بهم رهن الاحتجاز، وقال إن التحقيق في الحادث مستمر، مطالبا أي شخص لديه معلومات بتقديمها إلى السلطات.ولم يذكر المسؤولون أيضا نوع حفل عيد الميلاد المرتبط بإطلاق النار، فيما قال القس، بن هايز، إن إطلاق النار وقع في حفل عيد ميلاد لمراهق يبلغ من العمر 16 عاما، وأن معظم الضحايا من المراهقين.يذكر أن السلطات أطلعت الرئيس، جو بايدن، على ملابسات إطلاق النار في دادفيل، وهو يتابع الوضع، وفقا لمذكرة من الفريق الرئاسي، كما كان بايدن والبيت الأبيض على اتصال مع ضباط إنفاذ القانون والمسؤولين المحليين لتقديم الدعم.ووصف جوناثان فلويد، قائد شرطة دادفيل، المدينة بأنها "مجتمع متماسك ومليء بالناس الرائعين"، وأضاف: "ما تعاملنا معه هو شيء لا يتحمله أي مجتمع، أنا فقط أطلب صبركم، ستكون عملية طويلة".
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن

مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نار في حفل عيد ميلاد في ألاباما الأمريكية

19:18 GMT 16.04.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية، ليلة أمس السبت، وذلك خلال حفل عيد ميلاد.
وقالت شبكة "إن بي سي نيوز"، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10:34 من مساء السبت، قرب مبنى رقم 200 في شارع برودناكس في دادفيل على بعد حوالي ساعتين جنوب شرق برمنغهام، حسبما أفاد الرقيب جيريمي بوركيت من شرطة ألاباما، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد.
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وأوضح بوركيت: "سقط أربعة قتلى بشكل مأساوي في هذا الحادث، وكان هناك عدد كبير من الجرحى"، ولم يشارك بوركيت أي معلومات بشأن الأحداث التي أدت إلى إطلاق النار، أو ما إذا كان أي من المشتبه بهم رهن الاحتجاز، وقال إن التحقيق في الحادث مستمر، مطالبا أي شخص لديه معلومات بتقديمها إلى السلطات.
ولم يذكر المسؤولون أيضا نوع حفل عيد الميلاد المرتبط بإطلاق النار، فيما قال القس، بن هايز، إن إطلاق النار وقع في حفل عيد ميلاد لمراهق يبلغ من العمر 16 عاما، وأن معظم الضحايا من المراهقين.
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يذكر أن السلطات أطلعت الرئيس، جو بايدن، على ملابسات إطلاق النار في دادفيل، وهو يتابع الوضع، وفقا لمذكرة من الفريق الرئاسي، كما كان بايدن والبيت الأبيض على اتصال مع ضباط إنفاذ القانون والمسؤولين المحليين لتقديم الدعم.
ووصف جوناثان فلويد، قائد شرطة دادفيل، المدينة بأنها "مجتمع متماسك ومليء بالناس الرائعين"، وأضاف: "ما تعاملنا معه هو شيء لا يتحمله أي مجتمع، أنا فقط أطلب صبركم، ستكون عملية طويلة".
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