https://sputnikarabic.ae/20230416/مقتل-40-جنديا-ومتطوعا-في-الجيش-البوركينابي-في-هجوم-مسلح-شمالي-البلاد-1075985364.html
مقتل 40 جنديا ومتطوعا في الجيش البوركينابي في هجوم مسلح شمالي البلاد
مقتل 40 جنديا ومتطوعا في الجيش البوركينابي في هجوم مسلح شمالي البلاد
قُتل 40 شخصا بينهم 6 جنود و34 متطوعا في الجيش البوركينابي، إثر هجوم مسلح على مدينة واهيغويا شمالي بوركينا فاسو. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T16:42+0000
2023-04-16T16:42+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن حاكم منطقة الشمال، اليوم الأحد، "يأسف حاكم منطقة الشمال لإبلاغ سكان مدينة واهيغويا ومحيطها، بأن المفرزة العسكرية ومتطوعو الدفاع عن الوطن المتمركزون في محيط قرية أوريما على بعد حوالي 15 كم شمال شرق القرية، تعرضت لهجوم شنه مسلحون مجهولون يوم السبت 15 أبريل في حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي".وذكر بيان حاكم المنطقة، بأنه "قُتل في هذا الهجوم للأسف 40 شخصا، منهم 6 جنود و34 متطوعًا للدفاع عن الوطن فضلا عن 33 جريحًا نقلوا إلى المستشفى الجامعي الإقليمي في واهيغويا، وجميعهم في حالة مستقرة".وأسفر هجوم لمسلحين على موقع للجيش البوركينابي في 17 شباط/ فبراير الماضي، عن مقتل 51 جنديًا، فيما قُتل نحو 160 من المسلحين المناهضين للحكومة في عمليات تمشيط نفذها الجيش عقب الهجوم.ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" [الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول] في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، أوائل 2022، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، ونزوح نحو مليوني شخص داخل البلاد.وتمر بوركينا فاسو بفترة انتقالية بعد انقلابين متتاليين في كانون الثاني /يناير، وتشرين الأول/ أكتوبر 2022، بذريعة انعدام الأمن المتزايد في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مقتل-8-جنود-في-كمين-لمسلحين-شمالي-بوركينافاسو-1073768445.html
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اشتباكات, العالم, قتلى وجرحى
اشتباكات, العالم, قتلى وجرحى
مقتل 40 جنديا ومتطوعا في الجيش البوركينابي في هجوم مسلح شمالي البلاد
16:42 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 16:52 GMT 16.04.2023) تابعنا عبر
قُتل 40 شخصا بينهم 6 جنود و34 متطوعا في الجيش البوركينابي، إثر هجوم مسلح على مدينة واهيغويا شمالي بوركينا فاسو.
القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن حاكم منطقة الشمال، اليوم الأحد، "يأسف حاكم منطقة الشمال لإبلاغ سكان مدينة واهيغويا ومحيطها، بأن المفرزة العسكرية ومتطوعو الدفاع عن الوطن المتمركزون في محيط قرية أوريما على بعد حوالي 15 كم شمال شرق القرية، تعرضت لهجوم شنه مسلحون مجهولون يوم السبت 15 أبريل في حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي".
وذكر بيان حاكم المنطقة، بأنه "قُتل في هذا الهجوم للأسف 40 شخصا، منهم 6 جنود و34 متطوعًا للدفاع عن الوطن فضلا عن 33 جريحًا نقلوا إلى المستشفى الجامعي الإقليمي في واهيغويا، وجميعهم في حالة مستقرة".
وأسفر هجوم لمسلحين على موقع للجيش البوركينابي في 17 شباط/ فبراير الماضي، عن مقتل 51 جنديًا، فيما قُتل نحو 160 من المسلحين المناهضين للحكومة في عمليات تمشيط نفذها الجيش عقب الهجوم.
ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" [الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول] في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، أوائل 2022، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، ونزوح نحو مليوني شخص داخل البلاد.
وتمر بوركينا فاسو بفترة انتقالية بعد انقلابين متتاليين في كانون الثاني /يناير، وتشرين الأول/ أكتوبر 2022، بذريعة انعدام الأمن المتزايد في البلاد.