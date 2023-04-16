https://sputnikarabic.ae/20230416/-قرار-بولندا-بحظر-استيراد-الحبوب-الزراعية-من-أوكرانيا-يثير-غضب-كييف-1075968664.html

قرار بولندا بحظر استيراد الحبوب الزراعية من أوكرانيا يثير غضب كييف

قرار بولندا بحظر استيراد الحبوب الزراعية من أوكرانيا يثير غضب كييف

وجهت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، انتقادات لاذعة لبولندا بسبب قرارها بحظر استيراد منتجاتها الزراعية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T05:29+0000

2023-04-16T05:29+0000

2023-04-16T05:30+0000

العالم

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وأشارت الوزارة الأوكرانية في بيانها إلى أن تدعو دائما إلى "تعاون مفتوح وبناء ومتبادل المنفعة"، لافتة إلى أن قرار وارسو الأخير بشأن حظر استيراد الحبوب يتعارض مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق.وقالت الوزارة: "في الوقت الحالي، لن يؤدي حل مختلف أنواع القضايا من خلال الإجراءات الأحادية الجانب إلى تسريع الحل الإيجابي للوضع"، مؤكدة أنه يجب ألا يكون هناك سوء تفاهم بين دولنا وكياناتنا التجارية واقترحت الاتفاق على مذكرة تفاهم جديدة مع بولندا في المستقبل القريب.وأعلنت الحكومة البولندية، يوم أمس السبت، أنها اتخذت قرارًا بحظر استيراد الحبوب مؤقتًا من أوكرانيا.وأوضح وزير الزراعة والتنمية الريفية، روبرت تيليوس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء البولندي في وارسو، أن هناك مشاكل في الوقت الراهن مرتبطة بتدفق المنتجات الزراعية من أوكرانيا، مشيرًا إلى أن قرار حظر استيراد الحبوب اتخذ لحماية المزارعين والمستهلكين البولنديين.وناقشت الحكومة البولندية الاجراءات الممكنة لتحقيق الاستقرار في السوق الزراعية، حيث تم تفويض وزير الزراعة والتنمية الريفية ووزير التنمية والتكنولوجيا لإصدار القوانين التشريعية ذات الصلة في مجال حماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230416/بعد-سلوفاكيا-وبولندا-المجر-تحظر-استيراد-الحبوب-من-أوكرانيا-حتى-نهاية-يونيو-المقبل-1075967878.html

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