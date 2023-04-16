https://sputnikarabic.ae/20230416/بعد-سلوفاكيا-وبولندا-المجر-تحظر-استيراد-الحبوب-من-أوكرانيا-حتى-نهاية-يونيو-المقبل-1075967878.html
بعد سلوفاكيا وبولندا.. المجر تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية يونيو المقبل
بعد سلوفاكيا وبولندا.. المجر تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية يونيو المقبل
أعلن وزير الزراعة المجري، استفان ناجي، أن بلاده قررت السبت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا حتى 30 يونيو/حزيران 2023 لحماية مزارعيها. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T03:22+0000
2023-04-16T03:22+0000
2023-04-16T03:22+0000
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بودابست - سبوتنيك. ونقلت وزارة الزراعة المجرية عن استفان ناجي، قوله، "تلتزم الحكومة (المجرية) بالدفاع عن حماية مزارعيها.. وبالتالي لعدم وجود تدابير مهمة من الاتحاد الأوروبي، (لدعم المزارعين)، ستحظر مؤقتًا كما هو الحال في بولندا استيراد الحبوب والبذور الزيتية، فضلاً عن عدد من المنتجات الزراعية الأخرى المنتجة في أوكرانيا أو القادمة منها إلى المجر".يشار إلى أن الحظر سيستمر حتى 30 يونيو 2023، ولحين هذا الوقت تأمل الحكومة المجرية في إجراء تعديلات للإجراءات التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لدعم المزارعين الأوروبيين، بما في ذلك إعادة التفكير في إلغاء رسوم الاستيراد على المنتجات الأوكرانية.وفي وقت سابق، أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، أن بلاده قررت السبت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.وكانت سلوفاكيا أعلنت في وقت سابق حظر بيع الحبوب الأوكرانية وعزت ذلك إلى احتواء هذه الحبوب لنسب عالية من المبيدات الحشرية.
https://sputnikarabic.ae/20230415/بولندا-تحظر-استيراد-الحبوب-من-أوكرانيا-1075951848.html
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أخبار أوكرانيا, المجر, العالم, بولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, المجر, العالم, بولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بعد سلوفاكيا وبولندا.. المجر تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية يونيو المقبل
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أعلن وزير الزراعة المجري، استفان ناجي، أن بلاده قررت السبت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا حتى 30 يونيو/حزيران 2023 لحماية مزارعيها.
بودابست - سبوتنيك. ونقلت وزارة الزراعة المجرية عن استفان ناجي، قوله، "تلتزم الحكومة (المجرية) بالدفاع عن حماية مزارعيها
.. وبالتالي لعدم وجود تدابير مهمة من الاتحاد الأوروبي، (لدعم المزارعين)، ستحظر مؤقتًا كما هو الحال في بولندا استيراد الحبوب والبذور الزيتية، فضلاً عن عدد من المنتجات الزراعية الأخرى المنتجة في أوكرانيا أو القادمة منها إلى المجر".
يشار إلى أن الحظر سيستمر حتى 30 يونيو 2023، ولحين هذا الوقت تأمل الحكومة المجرية في إجراء تعديلات للإجراءات التنظيمية
على مستوى الاتحاد الأوروبي، لدعم المزارعين الأوروبيين، بما في ذلك إعادة التفكير في إلغاء رسوم الاستيراد على المنتجات الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، أن بلاده قررت السبت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.
وكانت سلوفاكيا أعلنت في وقت سابق حظر بيع الحبوب الأوكرانية وعزت ذلك إلى احتواء هذه الحبوب لنسب عالية من المبيدات الحشرية.