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https://sputnikarabic.ae/20230417/أردوغان-لا-يمكن-للأتراك-الشعور-بالأمان-في-ظل-وجود-تنظيم-إرهابي-شمالي-سوريا-والعراق-1076010542.html
أردوغان: لا يمكن للأتراك الشعور بالأمان في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق
أردوغان: لا يمكن للأتراك الشعور بالأمان في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "شعبه لا يمكن أن يشعر بالأمان أصلا في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق، مزوّد بالأسلحة الجوية والبرية". 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T11:50+0000
2023-04-17T11:50+0000
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وقال أردوغان، في مأدبة إفطار رمضاني مع المتضررين من الزلزال في ولاية شانلي أورفة، أمس الأحد: "من غير الممكن الشعور بالأمن في تركيا، دون أن يعم الاستقرار في المنطقة، ولا يمكننا أن نشعر بالطمأنينة في حين يتمركز الإرهابيون على حدودنا ويصولون ويجولون كما يشاؤون"، وفقا للرئاسة التركية.وشدد على أنوأضاف: "لقد أظهرنا تصميمنا في هذا السياق مرارا وتكرارا، بفضل عملياتنا المستمرة داخل حدودنا وعملياتنا عبر الحدود، أوضحنا أن بلدنا لا يمكن أن يعيش جنبا إلى جنب مع الإرهاب، لن نتراجع أبدا عن موقفنا هذا، وبينما نتخذ كل هذه الخطوات لن نقدم أي تنازلات على الإطلاق وآمل أن نواصل هذا النضال بعزم".وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وقد أطلقت تركيا، مؤخرا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20230321/أردوغان-ننتظر-من-العراق-تصنيف-حزب-العمال-الكردستاني-منظمة-إرهابية-1075003988.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي

أردوغان: لا يمكن للأتراك الشعور بالأمان في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق

11:50 GMT 17.04.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "شعبه لا يمكن أن يشعر بالأمان أصلا في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق، مزوّد بالأسلحة الجوية والبرية".
وقال أردوغان، في مأدبة إفطار رمضاني مع المتضررين من الزلزال في ولاية شانلي أورفة، أمس الأحد: "من غير الممكن الشعور بالأمن في تركيا، دون أن يعم الاستقرار في المنطقة، ولا يمكننا أن نشعر بالطمأنينة في حين يتمركز الإرهابيون على حدودنا ويصولون ويجولون كما يشاؤون"، وفقا للرئاسة التركية.
وشدد على أن

"هدف الأطراف التي حرمت هذه البلدان من الأمن والأمان والاستقرار، هو جرّ تركيا إلى الدوامة نفسها، لكننا لن نسمح بذلك أبدا، لن نلتمس الأعذار لأي طرف عالمي أو إقليمي على تعريض أمن بلدنا للخطر علنا".

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وأضاف: "لقد أظهرنا تصميمنا في هذا السياق مرارا وتكرارا، بفضل عملياتنا المستمرة داخل حدودنا وعملياتنا عبر الحدود، أوضحنا أن بلدنا لا يمكن أن يعيش جنبا إلى جنب مع الإرهاب، لن نتراجع أبدا عن موقفنا هذا، وبينما نتخذ كل هذه الخطوات لن نقدم أي تنازلات على الإطلاق وآمل أن نواصل هذا النضال بعزم".
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وقد أطلقت تركيا، مؤخرا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.
وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
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