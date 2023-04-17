https://sputnikarabic.ae/20230417/أردوغان-لا-يمكن-للأتراك-الشعور-بالأمان-في-ظل-وجود-تنظيم-إرهابي-شمالي-سوريا-والعراق-1076010542.html

أردوغان: لا يمكن للأتراك الشعور بالأمان في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق

أردوغان: لا يمكن للأتراك الشعور بالأمان في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "شعبه لا يمكن أن يشعر بالأمان أصلا في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق، مزوّد بالأسلحة الجوية والبرية". 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T11:50+0000

2023-04-17T11:50+0000

2023-04-17T11:50+0000

أخبار سوريا اليوم

العراق

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg

وقال أردوغان، في مأدبة إفطار رمضاني مع المتضررين من الزلزال في ولاية شانلي أورفة، أمس الأحد: "من غير الممكن الشعور بالأمن في تركيا، دون أن يعم الاستقرار في المنطقة، ولا يمكننا أن نشعر بالطمأنينة في حين يتمركز الإرهابيون على حدودنا ويصولون ويجولون كما يشاؤون"، وفقا للرئاسة التركية.وشدد على أنوأضاف: "لقد أظهرنا تصميمنا في هذا السياق مرارا وتكرارا، بفضل عملياتنا المستمرة داخل حدودنا وعملياتنا عبر الحدود، أوضحنا أن بلدنا لا يمكن أن يعيش جنبا إلى جنب مع الإرهاب، لن نتراجع أبدا عن موقفنا هذا، وبينما نتخذ كل هذه الخطوات لن نقدم أي تنازلات على الإطلاق وآمل أن نواصل هذا النضال بعزم".وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وقد أطلقت تركيا، مؤخرا عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".

https://sputnikarabic.ae/20230321/أردوغان-ننتظر-من-العراق-تصنيف-حزب-العمال-الكردستاني-منظمة-إرهابية-1075003988.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي