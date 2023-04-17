https://sputnikarabic.ae/20230417/إصابة-جنود-أمريكيين-خلال-إنزال-جوي-بريف-حلب-1075994411.html
إصابة جنود أمريكيين خلال إنزال جوي بريف حلب
إصابة جنود أمريكيين خلال إنزال جوي بريف حلب
قالت مصادر محلية بريف حلب، إن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح بليغة خلال عملية الانزال الجوي الذي استهدفت أحد المنازل في مدينة جرابلس السورية المحاذية للحدود... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T01:20+0000
2023-04-17T01:20+0000
2023-04-17T01:21+0000
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وأكدت المصادر أن عملية الإنزال الجوي نفذتها 8 طائرات مروحية، وليس 6، ونجم عنها إصابة مجموعة من الجنود الأمريكين نتيجة الاشتباكات العنيفة التي دارت مع الأشخاص الذين كانوا في منزل بقرية (السويدة) بريف مدينة جرابلس بمحافظة حلب.وتابعت المصادر، أن الطائرات والجنود المصابين وصلوا إلى القاعدة الأمريكية في منطقة (خراب عشك) بريف مدينة (عين العرب) بريف حلب، وأن اثنين من الجنود في حالة حرجة، مع معلومات عن إصابة إحدى طائرات بأضرار كبيرة.وكشفت المصادر، أن الاشتباكات التي جرت في القسم الغربي من قرية (السويدة)، ترافقت مع إيقاف شبكة الإنترنت، كما شهدت المنطقة تشويشا كاملا على شبكات الاتصالات.وتحدثت المصادر، عن أن الأشخاص المطلوبين كان عددهم 5، وكانوا يتواجدون في منزل (السفيراني) الذي يقع بالقرب من مقر (لواء صقور الشمال)، وهو أحد فصائل ما يسمى (الجيش الوطني) الخاضع للجيش التركي، وقد قتل 3 من مسلحي الفصيل أثناء محاولتهم إطلاق الرصاص باتجاه الحوامات الأمريكية.في حين أوضحت المصادر بأن عملية الإنزال تمت بشكل كامل من قبل الجيش الأمريكي، الذي يرافقه مجموعة من المترجمين العراقيين.يشار أن الجيش الأمريكي نفذ العديد من عمليات الإنزال الجوي على مناطق وبلدات تخضع لسيطرة الجيش التركي والفصائل الخاضعة له شمالي وشرقي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-الأمريكي-يقتل-مسلحين-موالين-للجيش-التركي-في-إنزال-جوي-بريف-حلب-1075993633.html
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الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, حلب, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, حلب, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
إصابة جنود أمريكيين خلال إنزال جوي بريف حلب
01:20 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 01:21 GMT 17.04.2023) تابعنا عبر
حصري
قالت مصادر محلية بريف حلب، إن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح بليغة خلال عملية الانزال الجوي الذي استهدفت أحد المنازل في مدينة جرابلس السورية المحاذية للحدود التركية، بريف حلب الشمالي الشرقي.
وأكدت المصادر أن عملية الإنزال الجوي نفذتها 8 طائرات مروحية، وليس 6
، ونجم عنها إصابة مجموعة من الجنود الأمريكين نتيجة الاشتباكات العنيفة التي دارت مع الأشخاص الذين كانوا في منزل بقرية (السويدة) بريف مدينة جرابلس بمحافظة حلب.
وقالت المصادر، إن عملية الإنزال استهدفت منزل شخص معروف باسم "أبو طالب السفيراني"، نسبة إلى منطقة (السفيرة) بريف حلب الجنوبي الشرقي، والتي ينحدر منها، ولم يمض على سكنه في قرية (السويدة) بريف جرابلس، سوى شهر تقريبا.
وتابعت المصادر، أن الطائرات والجنود المصابين وصلوا إلى القاعدة الأمريكية في منطقة (خراب عشك) بريف مدينة (عين العرب) بريف حلب، وأن اثنين من الجنود في حالة حرجة، مع معلومات عن إصابة إحدى طائرات بأضرار كبيرة.
وكشفت المصادر، أن الاشتباكات التي جرت في القسم الغربي من قرية (السويدة)، ترافقت مع إيقاف شبكة الإنترنت
، كما شهدت المنطقة تشويشا كاملا على شبكات الاتصالات.
وتحدثت المصادر، عن أن الأشخاص المطلوبين كان عددهم 5، وكانوا يتواجدون في منزل (السفيراني) الذي يقع بالقرب من مقر (لواء صقور الشمال)، وهو أحد فصائل ما يسمى (الجيش الوطني) الخاضع للجيش التركي، وقد قتل 3 من مسلحي الفصيل أثناء محاولتهم إطلاق الرصاص باتجاه الحوامات الأمريكية.
في حين أوضحت المصادر بأن عملية الإنزال تمت بشكل كامل من قبل الجيش الأمريكي، الذي يرافقه مجموعة من المترجمين العراقيين.
يشار أن الجيش الأمريكي نفذ العديد من عمليات الإنزال الجوي على مناطق وبلدات تخضع لسيطرة الجيش التركي والفصائل الخاضعة له شمالي وشرقي سوريا.