https://sputnikarabic.ae/20230417/البنتاغون-بكين-تتجاهل-إلى-حد-كبير-دعوات-واشنطن-لإجراء-اتصالات-عسكرية-1076022625.html
البنتاغون: بكين تتجاهل "إلى حد كبير" دعوات واشنطن لإجراء اتصالات عسكرية
البنتاغون: بكين تتجاهل "إلى حد كبير" دعوات واشنطن لإجراء اتصالات عسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الصين تتجاهل "إلى حد كبير" طلبات الولايات المتحدة لإجراء اتصالات عسكرية. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T17:56+0000
2023-04-17T17:56+0000
2023-04-17T17:56+0000
العالم
دعوات
واشنطن
قطع اتصالات
الصين
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وقال نائب رئيس البنتاغون للشؤون السياسية كولين كال في مقابلة أجراها اليوم الاثنين، مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: "الحقيقة هي أن جمهورية الصين الشعبية لا تلتقط الهاتف عندما نتصل بهم. وقد تم تجاهل محاولاتنا للاتصال بالصين إلى حد كبير".وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل ملحوظ على خلفية زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي في جزيرة تايوان في أوائل أغسطس/ آب من العام الماضي. كما تفاقمت التوترات بسبب الحادث مع ظهور منطاد صيني في سماء الولايات، والذي تم إسقاطه لاحقًا.اتفق نائب وزير خارجية الروسي أندريه رودنكو والممثل الخاص للحكومة الصينية لشبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ، على أن مسؤولية تفاقم الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية تقع على عاتق واشنطن وحلفائها.وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الاثنين: "تمت مناقشة الوضع الحالي حول شبه الجزيرة الكورية بشكل موضوعي. اتفق الطرفان على أن مسؤولية التصعيد الحالي تقع على عاتق واشنطن وحلفائها، الذين يرفضون، خلافًا لالتزاماتهم، إجراء حوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن تزويدها بضمانات أمنية واتخاذ إجراءات عملية لبناء الثقة، على العكس من ذلك، يقومون بإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة ذات طابع استفزازي".
https://sputnikarabic.ae/20230417/الخارجية-الروسية-موسكو-وبكين-تعتقدان-أن-واشنطن-وحلفاءها-مسؤولون-عن-التصعيد-حول-شبه-الجزيرة-الكورية-1076016906.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, دعوات, واشنطن, قطع اتصالات, الصين
العالم, دعوات, واشنطن, قطع اتصالات, الصين
البنتاغون: بكين تتجاهل "إلى حد كبير" دعوات واشنطن لإجراء اتصالات عسكرية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الصين تتجاهل "إلى حد كبير" طلبات الولايات المتحدة لإجراء اتصالات عسكرية.
وقال نائب رئيس البنتاغون للشؤون السياسية كولين كال في مقابلة أجراها اليوم الاثنين، مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: "الحقيقة هي أن جمهورية الصين الشعبية لا تلتقط الهاتف عندما نتصل بهم. وقد تم تجاهل محاولاتنا للاتصال بالصين إلى حد كبير".
ووفقا للمسؤول الأمريكي الكبير، تفتقر بكين إلى الإرادة السياسية للتواصل مع واشنطن. كما أعرب كال عن وجهة نظر مفادها بأنه من المرجح أن تحاول الصين توسيع نفوذها على المسرح العالمي على حساب الولايات المتحدة وشركائها إذا لم تتخذ واشنطن خطوات وقائية.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل ملحوظ على خلفية زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي في جزيرة تايوان في أوائل أغسطس/ آب من العام الماضي. كما تفاقمت التوترات بسبب الحادث مع ظهور منطاد صيني في سماء الولايات، والذي تم إسقاطه لاحقًا.
اتفق نائب وزير خارجية الروسي أندريه رودنكو والممثل الخاص للحكومة الصينية لشبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ، على أن مسؤولية تفاقم الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية تقع على عاتق واشنطن وحلفائها.
وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الاثنين: "تمت مناقشة الوضع الحالي حول شبه الجزيرة الكورية بشكل موضوعي. اتفق الطرفان على أن مسؤولية التصعيد الحالي تقع على عاتق واشنطن وحلفائها، الذين يرفضون، خلافًا لالتزاماتهم، إجراء حوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن تزويدها بضمانات أمنية واتخاذ إجراءات عملية لبناء الثقة، على العكس من ذلك، يقومون بإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة ذات طابع استفزازي".