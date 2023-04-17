https://sputnikarabic.ae/20230417/الخارجية-الروسية-موسكو-وبكين-تعتقدان-أن-واشنطن-وحلفاءها-مسؤولون-عن-التصعيد-حول-شبه-الجزيرة-الكورية-1076016906.html

الخارجية الروسية: موسكو وبكين تعتقدان أن واشنطن وحلفاءها مسؤولون عن التصعيد حول شبه الجزيرة الكورية

الخارجية الروسية: موسكو وبكين تعتقدان أن واشنطن وحلفاءها مسؤولون عن التصعيد حول شبه الجزيرة الكورية

اتفق نائب وزير خارجية الروسي أندريه رودنكو والممثل الخاص للحكومة الصينية لشبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ، على أن مسؤولية تفاقم الوضع الحالي في شبه الجزيرة... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T14:29+0000

2023-04-17T14:29+0000

2023-04-17T14:29+0000

روسيا

تفاهم

الصين

خفض التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

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وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الاثنين: "تمت مناقشة الوضع الحالي حول شبه الجزيرة الكورية بشكل موضوعي. اتفق الطرفان على أن مسؤولية التصعيد الحالي تقع على عاتق واشنطن وحلفائها، الذين يرفضون، خلافًا لالتزاماتهم، إجراء حوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن تزويدها بضمانات أمنية واتخاذ إجراءات عملية لبناء الثقة، على العكس من ذلك، يقومون بإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة ذات طابع استفزازي".في 13 أبريل/ نيسان الجاري، اختبرت كوريا الشمالية لأول مرة صاروخا باليستيا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب. وأشرف رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون شخصيا على الإطلاق التجريبي. وطار الصاروخ نحو 1000 كيلومتر وارتفع إلى ما يصل إلى 3000 كيلومتر، ولم يتم تقديم تفاصيل. ولوحظ أن المرحلة الأولى من الصاروخ تم فصلها في ظروف طيران قياسية، والمرحلتان الثانية والثالثة تم فصلهما بزاوية طيران عالية باستخدام طريقة "بدء التشغيل المتأخر" لمحركاتهما، مما جعل من الممكن التحقق من العملية من الوظائف المحددة لكل مرحلة من المراحل. من المفترض أنه مع المسار الطبيعي، يمكن للصاروخ أن يقطع مسافة حوالي 5 آلاف كيلومتر.وأطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الاثنين تدريب كوريا على الطيران، وهو تدريب سنوي مشترك واسع النطاق للقوات الجوية يستمر 12 يومًا. وسبق أن أفادت الأنباء بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بدأت يوم الاثنين مناورات دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية في بحر اليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230417/-الصين-مستعدون-لتطوير-التعاون-مع-روسيا-لشراكة-استراتيجية-شاملة-في-حقبة-جديدة--1076005694.html

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روسيا, تفاهم, الصين, خفض التصعيد في شبه الجزيرة الكورية