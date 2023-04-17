https://sputnikarabic.ae/20230417/القوات-الروسية-تدمر-أول-مدرعة-دينغو-ألمانية-سلمت-لنظام-كييف-1076018239.html

القوات الروسية تدمر أول مدرعة "دينغو" ألمانية سلمت لنظام كييف

القوات الروسية تدمر أول مدرعة "دينغو" ألمانية سلمت لنظام كييف

تمكنت القوات الروسية من تم تدمير سيارة "دينغو" المدرعة، التي يديرها مسلحون أوكرانيون، لأول مرة، بالقرب من مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T14:54+0000

2023-04-17T14:54+0000

2023-04-17T14:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

قوات روسية

تدمير

تصنيع دبابة

أخبار أوكرانيا

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وتم نشر صورة لهذه السيارة الخاصة، المصنعة من قبل شركة "كروس مافاي" الألمانية، على قناة "Military Informant Telegram". تم نقل الدفعة الأولى المكونة من عشر قطع إلى المنطقة الساخنة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. في المجموع، كان يدور الحديث عن توريد نحو خمسين وحدة.وبحسب بعض التقارير، كانت الوحدة الأولى التي تلقت مثل هذه "الهدايا" هي لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 95 المتمركز في جيتومير (الوحدة العسكرية رقم A0281).أدى القتال في العام الماضي إلى انخفاض كبير في أسطول المعدات المتاحة، وبالتالي اضطرت قيادة الوحدة إلى اعتماد العديد من المنتجات محلية الصنع، مثل مركبات الاستطلاع التي تم إنشاؤها على أساس "BMP-1"، والتي تعتمد عليها الأبراج من تم رفع "BMP-2".إذا تحدثنا عن "دينغو"، فقد تم إنشاؤها على أساس المركبات ذات التضاريس ثنائية المحاور المعروفة "Unimog S5000" بمحرك الديزل تصل قوته إلى 237 حصانا، السرعة القصوى نحو90 كم / ساعة. احتياطي الطاقة - 1000 كم. القدرة - تسعة أشخاص. فيما يتم تسليح المركبة برشاش "MG-3" عيار 7.62 ملم. الوزن - 8000 كجم.الدرع مقاوم لطلقات الأسلحة الخفيفة وشظايا ذخيرة المدفعية. القاع، له شكل حرف V، يحمي من الألغام والألغام الأرضية. لكن، كما يتضح من الصور المنشورة، فإن ذلك لم يساعد كثيرًا.

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رصد عسكري, قوات روسية, تدمير, تصنيع دبابة, أخبار أوكرانيا