https://sputnikarabic.ae/20230417/اليمن-جماعة-أنصار-الله-تنفي-تبعية-المشمولين-بالمبادرة-السعودية-لها-1076026419.html

اليمن.. جماعة "أنصار الله" تنفي تبعية المشمولين بالمبادرة السعودية لها

اليمن.. جماعة "أنصار الله" تنفي تبعية المشمولين بالمبادرة السعودية لها

نفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أن يكون المشمولين بالمبادرة التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية من أسرى الجماعة. مشيرة إلى أنهم معتقلون لدى... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T23:15+0000

2023-04-17T23:15+0000

2023-04-17T23:15+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس مؤسسة الأسرى في جماعة "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر"، إن "96 معتقلا ومختطفا يمنيا وصلوا اليوم إلى مطار صنعاء الدولي، أفرجت عنهم السلطات السعودية".وأضاف المرتضى: "كانت تحاول السلطات السعودية التبادل بهم (يقصد الـ 96 معتقلاً) مقابل أسراها إلا أننا وضحنا لهم أنهم ممن تم اختطافهم من أماكن عملهم في الداخل السعودي وأن المفترض إطلاق سراحهم، وتم الاتفاق على ذلك في الجولة الأخيرة في سويسرا".وجاء موقف "أنصار الله" بعد ساعات من إعلان الجماعة على لسان نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة منها حسين العزي، عبر "تويتر"، أن صنعاء ستستقبل اليوم 104 سجناء يمنيين من المغتربين في المملكة.واعتبر العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله، أن "هذه الأجواء الإيجابية وما بثته من سعادة غامرة في قلوب الجميع دون إستثناء تؤكد دون شك ضرورة المضي قدماً في جهود التقارب بين صنعاء والرياض وأهمية ذلك في بناء إرادة خيرة وبلورة تصميم مشترك على اقتحام الصعاب والعراقيل التي يجترحها أعداء السلام والأمن من المنتفعين وتجار الحروب".وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، مبادرة إنسانية من المملكة العربية السعودية، تتضمن إطلاق سراح 104 أسرى من "أنصار الله".وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "تم استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى التحالف بمبادرة إنسانية من المملكة".وأضاف أن "هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية".وتأتي التطورات غداة إعلان لجنة الصليب الأحمر، استكمال تنفيذها الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سويسرا، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".وتضمن الاتفاق إفراج التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية عن 706 من أسرى "أنصار الله" مقابل إطلاق الجماعة عن 181 من أسرى الجيش اليمني و19 سعودياً وسودانياً من قوات التحالف.وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزاً، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.

https://sputnikarabic.ae/20230417/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تعلن-انتهاء-ثاني-أكبر-عملية-تبادل-أسرى-في-اليمن-1075996268.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, العالم العربي