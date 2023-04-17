https://sputnikarabic.ae/20230417/دراسة-تكشف-عن-المخرب-الصامت-المرتبط-بسرطان-الثدي-1076012136.html

دراسة تكشف عن "المخرب الصامت" المرتبط بسرطان الثدي

دراسة تكشف عن "المخرب الصامت" المرتبط بسرطان الثدي

توصلت دراسة جديدة إلى أن "اكتشاف الاكتئاب وعلاجه" مهمان لصحة مرضى سرطان الثدي. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T13:08+0000

2023-04-17T13:08+0000

2023-04-17T13:08+0000

علوم

اكتشاف جين الاكتئاب

سرطانات

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وربطت الدراسة الحديثة، التي نشرت في مجلة "وايلي أون لاين أو كونسير" وهي تابعة لجمعية السرطان الأمريكية، الإصابة بالاكتئاب قبل أو بعد تشخيص سرطان الثدي بانخفاض احتمالية البقاء على قيد الحياة.من أجل الدراسة، حلل الدكتور بن هوانغ، من مركز السرطان بجامعة كنتاكي ماركي، وزملاؤه البيانات من سجل كنتاكي للسرطان لتحديد النساء البالغات المصابات بسرطان الثدي الأولي الغازي في 2007-2011. وباستخدام بيانات سجل السرطان المرتبطة بالادعاءات الصحية، صنف الفريق المريضات على أنهن ليس لديهن تشخيص للاكتئاب، أو تشخيص الاكتئاب فقط قبل تشخيص السرطان، أو تشخيص الاكتئاب فقط بعد تشخيص السرطان أو الاكتئاب المستمر المعرف بالاكتئاب قبل وبعد تشخيص السرطان.وقام الفريق أيضا بتقييم تلقي المريضات للعلاج الموصى به من قبل إرشادات الدورة الأولى كما هو مبين في إرشادات علاج سرطان الثدي في الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان.من بين 6054 مريضة، كان 4.1% و3.7% و 6.2% منهن يعانين،على التوالي، من الاكتئاب المستمر، والتشخيص المسبق للاكتئاب فقط، والاكتئاب بعد التشخيص فقط. أشارت التحليلات إلى أن 29.2% من المريضات لم يتلقين علاج سرطان الثدي الموصى به. كما توفي 26.3% منهن خلال متابعة استمرت 4 سنوات.تم ربط التشخيص المسبق للاكتئاب فقط والاكتئاب بعد التشخيص فقط (ولكن ليس الاكتئاب المستمر) بالبقاء على قيد الحياة بشكل أسوأ مقارنة بعدم الاكتئاب. على وجه التحديد، ارتبط التشخيص المسبق للاكتئاب بارتفاع خطر الوفاة بنسبة 26%، وارتبط ما بعد التشخيص بالاكتئاب بخطر أعلى بنسبة 50%. أيضا، واجهت المريضات اللاتي لم يتلقين العلاج الموصى به من التوجيهات خطرًا للوفاة بنسبة 118% أعلى من اللواتي تلقين الرعاية الموصى بها.وقال هوانغ "النتيجة المدهشة من هذه الدراسة هي أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب المستمر لم يعانوا من البقاء على قيد الحياة بشكل أسوأ مقارنة بالمرضى، الذين لا يعانون من الاكتئاب".بالمقارنة مع المرضى المقيمين في ولاية كنتاكي خارج منطقة الآبالاش، كان احتمال تلقي المرضى المقيمين في أبالاتشي للرعاية الموصى بها أقل بنسبة 18%، لكن الباحثين لم يجدوا أي اختلافات كبيرة في مسألة البقاء على قيد الحياة.

https://sputnikarabic.ae/20230322/علماء-يكتشوف-السبب-الحقيقي-لاكتئاب-سن-اليأس-عند-النساء-1075020333.html

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علوم, اكتشاف جين الاكتئاب, سرطانات