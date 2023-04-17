عربي
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/سلوفاكيا-تسلم-كل-طائراتها-المقاتلة-من-طراز-ميغ-29-لأوكرانيا-1076005572.html
سلوفاكيا تسلم كل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" لأوكرانيا
سلوفاكيا تسلم كل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" لأوكرانيا
أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، أن بلاده أكملت نقل طائرات ميغ -29 المقاتلة إلى أوكرانيا، لافتاً إلى أن 13 طائرة من طراز "ميغ" موجودة بالفعل في... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T09:06+0000
2023-04-17T09:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061860670_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_bb88ce88ff6c9f7255f61878626447f1.jpg
وأشار الوزير السلوفاكي إلى أن الطيارين الأوكرانيين استلموا أربع مقاتلات في شهر مارس، وتم نقل تسع مقاتلات أخرى إلى أوكرانيا عن طريق البر.في وقت سابق، أفاد ناجي أنه كتعويض عن طائرات "ميغ" التي تم نقلها إلى أوكرانيا، ستزود الولايات المتحدة براتيسلافا بـ 12 طائرة هليكوبتر أمريكية حربية.وفي نهاية مارس، ادعى رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، أن مقاتلات "ميغ 29" تم تسليمها إلى أوكرانيا في انتهاك صارخ لدستور البلاد. ووفقا له، لم تكن سلوفاكيا تخطط في السابق لشراء طائرات هليكوبتر أمريكية، ولكن الآن سيتعين على الدولة دفع مبالغ إضافية مقابل ما لا تحتاجه.
https://sputnikarabic.ae/20230413/إعلام-بولندا-تطلب-من-ألمانيا-الإذن-بإعادة-تصدير-ميغ-29-1075870347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061860670_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_15fe71e4899abf51e1de27c7c25732e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

سلوفاكيا تسلم كل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" لأوكرانيا

09:06 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 09:07 GMT 17.04.2023)
© Sputnik . Владимир Вяткинمقاتلات "ميغ-29"
مقاتلات ميغ-29 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik . Владимир Вяткин
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، أن بلاده أكملت نقل طائرات ميغ -29 المقاتلة إلى أوكرانيا، لافتاً إلى أن 13 طائرة من طراز "ميغ" موجودة بالفعل في أوكرانيا.
وأشار الوزير السلوفاكي إلى أن الطيارين الأوكرانيين استلموا أربع مقاتلات في شهر مارس، وتم نقل تسع مقاتلات أخرى إلى أوكرانيا عن طريق البر.
في وقت سابق، أفاد ناجي أنه كتعويض عن طائرات "ميغ" التي تم نقلها إلى أوكرانيا، ستزود الولايات المتحدة براتيسلافا بـ 12 طائرة هليكوبتر أمريكية حربية.
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
إعلام: بولندا تطلب من ألمانيا الإذن بإعادة تصدير "ميغ-29"
13 أبريل, 12:25 GMT
وفي نهاية مارس، ادعى رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، أن مقاتلات "ميغ 29" تم تسليمها إلى أوكرانيا في انتهاك صارخ لدستور البلاد.
ووفقا له، لم تكن سلوفاكيا تخطط في السابق لشراء طائرات هليكوبتر أمريكية، ولكن الآن سيتعين على الدولة دفع مبالغ إضافية مقابل ما لا تحتاجه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع... فيديو15 أبريل, 11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала