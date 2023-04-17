https://sputnikarabic.ae/20230417/سلوفاكيا-تسلم-كل-طائراتها-المقاتلة-من-طراز-ميغ-29-لأوكرانيا-1076005572.html
سلوفاكيا تسلم كل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" لأوكرانيا
سلوفاكيا تسلم كل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" لأوكرانيا
أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، أن بلاده أكملت نقل طائرات ميغ -29 المقاتلة إلى أوكرانيا، لافتاً إلى أن 13 طائرة من طراز "ميغ" موجودة بالفعل في... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T09:06+0000
2023-04-17T09:06+0000
2023-04-17T09:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشار الوزير السلوفاكي إلى أن الطيارين الأوكرانيين استلموا أربع مقاتلات في شهر مارس، وتم نقل تسع مقاتلات أخرى إلى أوكرانيا عن طريق البر.في وقت سابق، أفاد ناجي أنه كتعويض عن طائرات "ميغ" التي تم نقلها إلى أوكرانيا، ستزود الولايات المتحدة براتيسلافا بـ 12 طائرة هليكوبتر أمريكية حربية.وفي نهاية مارس، ادعى رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، أن مقاتلات "ميغ 29" تم تسليمها إلى أوكرانيا في انتهاك صارخ لدستور البلاد. ووفقا له، لم تكن سلوفاكيا تخطط في السابق لشراء طائرات هليكوبتر أمريكية، ولكن الآن سيتعين على الدولة دفع مبالغ إضافية مقابل ما لا تحتاجه.
https://sputnikarabic.ae/20230413/إعلام-بولندا-تطلب-من-ألمانيا-الإذن-بإعادة-تصدير-ميغ-29-1075870347.html
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العالم
سلوفاكيا تسلم كل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" لأوكرانيا
09:06 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 09:07 GMT 17.04.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، أن بلاده أكملت نقل طائرات ميغ -29 المقاتلة إلى أوكرانيا، لافتاً إلى أن 13 طائرة من طراز "ميغ" موجودة بالفعل في أوكرانيا.
وأشار الوزير السلوفاكي إلى أن الطيارين الأوكرانيين استلموا أربع مقاتلات في شهر مارس، وتم نقل تسع مقاتلات أخرى إلى أوكرانيا عن طريق البر.
في وقت سابق، أفاد ناجي أنه كتعويض عن طائرات "ميغ" التي تم نقلها إلى أوكرانيا، ستزود الولايات المتحدة براتيسلافا بـ 12 طائرة هليكوبتر أمريكية حربية.
وفي نهاية مارس، ادعى رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، أن مقاتلات "ميغ 29" تم تسليمها إلى أوكرانيا في انتهاك صارخ لدستور البلاد.
ووفقا له، لم تكن سلوفاكيا تخطط في السابق لشراء طائرات هليكوبتر أمريكية، ولكن الآن سيتعين على الدولة دفع مبالغ إضافية مقابل ما لا تحتاجه.