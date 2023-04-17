https://sputnikarabic.ae/20230417/فيصل-المقداد-الرد-السوري-على-إسرائيل-قادم-لا-محالة-1076018379.html
فيصل المقداد: الرد السوري على إسرائيل قادم لا محالة
فيصل المقداد: الرد السوري على إسرائيل قادم لا محالة
أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن "سوريا سترد على إسرائيل في الوقت الذي يخدم دمشق". 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T15:04+0000
2023-04-17T15:04+0000
2023-04-17T15:04+0000
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وقال المقداد، في مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية"، إن "إسرائيل معروفة بارتكابها للجرائم الكثيرة ولا يمكن الحديث عن التحديات التي يواجهها الشعب السوري والاعتداءات بمعزل عما يتم الآن على الساحة الفلسطينية".وأضاف: "دعمنا للشعب الفلسطيني هو رد على الهجمات الإسرائيلية"، متابعا: "إسرائيل تعرف وتعي أن الرد السوري على مثل هذه الاعتداءات وبشكل معلن قادم لا محالة وسنرد عليها في الوقت الذي يخدمنا نحن".وكان المقداد قد بدأ، السبت الماضي، زيارة رسمية إلى الجزائر، أجرى خلالها مباحثات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.كما يتوجه المقداد، اليوم الاثنين، إلى تونس في زيارة رسمية تستغرق يومين.وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن المقداد يزور تونس بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، مضيفة أن الزيارة ستكون خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل/ نيسان الجاري.ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.وتطورت الأحداث لإطلاق رشقات صاروخية من جنوبي لبنان وغزة وسوريا على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، بالإضافة للجولان السوري المحتل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لـ"حماس" في صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-تقديرات-الجيش-الإسرائيلي-تشير-لوقوف-فصائل-فلسطينية-وليس-إيران-وراء-إطلاق-النار-من-سوريا-1075723167.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم العربي
فيصل المقداد: الرد السوري على إسرائيل قادم لا محالة
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أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن "سوريا سترد على إسرائيل في الوقت الذي يخدم دمشق".
وقال المقداد، في مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية"، إن "إسرائيل معروفة بارتكابها للجرائم الكثيرة ولا يمكن الحديث عن التحديات التي يواجهها الشعب السوري والاعتداءات بمعزل عما يتم الآن على الساحة الفلسطينية".
وأضاف: "دعمنا للشعب الفلسطيني هو رد على الهجمات الإسرائيلية"، متابعا: "إسرائيل تعرف وتعي أن الرد السوري على مثل هذه الاعتداءات وبشكل معلن قادم لا محالة وسنرد عليها في الوقت الذي يخدمنا نحن".
وكان المقداد قد بدأ، السبت الماضي، زيارة رسمية إلى الجزائر
، أجرى خلالها مباحثات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.
كما يتوجه المقداد، اليوم الاثنين، إلى تونس في زيارة رسمية تستغرق يومين
.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن المقداد يزور تونس
بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، مضيفة أن الزيارة ستكون خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل/ نيسان الجاري.
ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.
وتطورت الأحداث لإطلاق رشقات صاروخية من جنوبي لبنان وغزة وسوريا على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل
، بالإضافة للجولان السوري المحتل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لـ"حماس" في صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.