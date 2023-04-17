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https://sputnikarabic.ae/20230417/مانتوروف-روسيا-مستعدة-لتوسيع-التعاون-مع-الهند-في-مجال-الطاقة-الذرية-للأغراض-السلمية--1076021451.html
مانتوروف: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع الهند في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية
مانتوروف: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع الهند في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية
صرح نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن بلاده مستعدة لتوسيع التعاون مع الهند جديا في جميع المجالات الواعدة، بما فيها الطاقة... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T16:33+0000
2023-04-17T16:33+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
الطاقة النووية
التعاون الاقتصادي
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وقال مانتوروف للصحفيين: "من جانبنا، مستعدون لتوسيع التعاون مع الهند جدياً في جميع المجالات الواعدة ضمن قطاع استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية".وقال ردا على سؤال حول احتمال وجود شركة إعادة تأمين مشتركة مع الهند لإمدادات النفط "مثل هذا الموضوع مدرج على جدول أعمال هيئاتنا المالية، ولا سيما البنك المركزي. أن نقول بأن الاتفاقية ستكون موقعة غدا وتم إنشاء هيكل - لا يوجد شيء من هذا القبيل حتى الآن".وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من الوقت حتى نهاية العام: مرت أربعة أشهر فقط، وحتى ذلك الحين لم يمر وقت كامل".فرضت الحزمة السادسة من الاتحاد الأوروبي حظرا على شركات الاتحاد الأوروبي لتأمين وتمويل نقل النفط، على وجه الخصوص، على طول الطرق البحرية إلى دول ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-والهند-تبحثان-التعاون-العسكري-التقني---1075922163.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم, الطاقة النووية, التعاون الاقتصادي
روسيا, أخبار الهند اليوم, الطاقة النووية, التعاون الاقتصادي

مانتوروف: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع الهند في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية

16:33 GMT 17.04.2023
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصوروزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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صرح نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن بلاده مستعدة لتوسيع التعاون مع الهند جديا في جميع المجالات الواعدة، بما فيها الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
وقال مانتوروف للصحفيين: "من جانبنا، مستعدون لتوسيع التعاون مع الهند جدياً في جميع المجالات الواعدة ضمن قطاع استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية".
وأضاف أن روسيا والهند تعملان على إنشاء شركة إعادة تأمين جديدة لإمدادات النفط، ولا يتم استبعاد إنشائها بحلول نهاية العام.
وقال ردا على سؤال حول احتمال وجود شركة إعادة تأمين مشتركة مع الهند لإمدادات النفط "مثل هذا الموضوع مدرج على جدول أعمال هيئاتنا المالية، ولا سيما البنك المركزي. أن نقول بأن الاتفاقية ستكون موقعة غدا وتم إنشاء هيكل - لا يوجد شيء من هذا القبيل حتى الآن".
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وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من الوقت حتى نهاية العام: مرت أربعة أشهر فقط، وحتى ذلك الحين لم يمر وقت كامل".
فرضت الحزمة السادسة من الاتحاد الأوروبي حظرا على شركات الاتحاد الأوروبي لتأمين وتمويل نقل النفط، على وجه الخصوص، على طول الطرق البحرية إلى دول ثالثة.
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