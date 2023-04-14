https://sputnikarabic.ae/20230414/روسيا-والهند-تبحثان-التعاون-العسكري-التقني---1075922163.html
روسيا والهند تبحثان التعاون العسكري التقني
روسيا والهند تبحثان التعاون العسكري التقني
عقد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين اجتماعا في موسكو مع السكرتير الخاص لوزارة الدفاع في جمهورية الهند نيفيديتا شوكلا فيرما، ناقشا خلاله آفاق التعاون... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T16:10+0000
2023-04-14T16:10+0000
2023-04-14T16:10+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "الطرفين تبادلا بطريقة سرية وجهات النظر حول المجالات الحالية للتعاون الثنائي في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية، وأكدتا تركيزهما على زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص".وأبلغ الطرفان أيضا أن الاجتماع عقد في جو دافئ وودي تقليدي للعلاقات الروسية الهندية.وأفادت أمانة الرئاسة الهندية، في 8 نيسان/ أبريل، بأن رئيسة الجمهورية دروبادي مورمو، حلقت بطائرة مقاتلة من طراز "سو -30 إم كي" من قاعدة تيزبور الجوية في ولاية آسام.وجاء في البيان الصادر عن مكتب الرئاسة الهندية: "طارت الرئيسة (على متن المقاتلة)، وهي القائد الأعلى للقوات المسلحة الهندية، لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وشاهدت من السماء مجرى نهر براهمابوترا ووادي تيزبور المطل على جبال الهيمالايا قبل العودة إلى قاعدة القوات الجوية".
https://sputnikarabic.ae/20230410/روسيا-أكبر-مورد-للنفط-الخام-إلى-الهند-1075729077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار الهند اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار الهند اليوم, رصد عسكري
روسيا والهند تبحثان التعاون العسكري التقني
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عقد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين اجتماعا في موسكو مع السكرتير الخاص لوزارة الدفاع في جمهورية الهند نيفيديتا شوكلا فيرما، ناقشا خلاله آفاق التعاون العسكري التقني والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "الطرفين تبادلا بطريقة سرية وجهات النظر حول المجالات الحالية للتعاون الثنائي في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية، وأكدتا تركيزهما على زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص".
وأبلغ الطرفان أيضا أن الاجتماع عقد في جو دافئ وودي تقليدي للعلاقات الروسية الهندية.
وأفادت أمانة الرئاسة الهندية، في 8 نيسان/ أبريل، بأن رئيسة الجمهورية دروبادي مورمو، حلقت بطائرة مقاتلة من طراز "سو -30 إم كي" من قاعدة تيزبور الجوية في ولاية آسام.
وجاء في البيان
الصادر عن مكتب الرئاسة الهندية: "طارت الرئيسة (على متن المقاتلة)، وهي القائد الأعلى للقوات المسلحة الهندية، لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وشاهدت من السماء مجرى نهر براهمابوترا ووادي تيزبور المطل على جبال الهيمالايا قبل العودة إلى قاعدة القوات الجوية".