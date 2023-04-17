https://sputnikarabic.ae/20230417/مبعوث-الصين-لدى-الأمم-المتحدة-على-واشنطن-وحلفائها-وقف-التدريبات-بالقرب-من-بلادنا-1076024694.html

مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة: على واشنطن وحلفائها وقف التدريبات بالقرب من بلادنا

مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة: على واشنطن وحلفائها وقف التدريبات بالقرب من بلادنا

صرح مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وقف التدريبات العسكرية الاستفزازية بالقرب من الصين واستئناف... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T20:09+0000

2023-04-17T20:09+0000

2023-04-17T20:09+0000

العالم

وقف القتال

تدريب

واشنطن

الصين

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وقال تشانغ جون للصحفيين، اليوم الاثنين: "بالتأكيد، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها وقف التدريبات العسكرية الاستفزازية. كما أن مسألة استئناف الحوار ملحة للغاية. وفي الوقت الحالي، يجب على جميع الأطراف تهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار. وأي أعمال استفزازية، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، لا تساهم في ذلك".واتفق نائب وزير خارجية الروسي أندريه رودنكو والممثل الخاص للحكومة الصينية لشبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على أن مسؤولية تفاقم الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية تقع على عاتق واشنطن وحلفائها.وأضاف البيان أنه تم التأكيد على ضرورة تركيز جهود الأطراف المعنية على إيجاد حل سياسي ودبلوماسي لمشكلات شمال شرق آسيا، يأخذ في الاعتبار الاهتمامات العادلة والمشروعة لجميع دول المنطقة في مجال الأمن. وتم الاتفاق على الحفاظ على التنسيق الوثيق بين روسيا والصين في هذا المجال.

https://sputnikarabic.ae/20230417/الخارجية-الروسية-موسكو-وبكين-تعتقدان-أن-واشنطن-وحلفاءها-مسؤولون-عن-التصعيد-حول-شبه-الجزيرة-الكورية-1076016906.html

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