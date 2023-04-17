https://sputnikarabic.ae/20230417/محمد-بن-سلمان-يستقبل-طاقم-رواد-الفضاء-السعوديين-قبل-انطلاق-رحلتهم-نحو-محطة-الفضاء-الدولية-1076021759.html

محمد بن سلمان يستقبل طاقم رواد الفضاء السعوديين قبل انطلاق رحلتهم نحو محطة الفضاء الدولية

محمد بن سلمان يستقبل طاقم رواد الفضاء السعوديين قبل انطلاق رحلتهم نحو محطة الفضاء الدولية

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، طاقم رواد الفضاء السعوديين، قبل انطلاق رحلتهم العلمية نحو محطة الفضاء الدولية، التي تبدأ الشهر... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T16:59+0000

2023-04-17T16:59+0000

2023-04-17T16:59+0000

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وتضم المهمة أول رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، هما ريانة برناوي وعلي القرني، في الرحلة المتوقع انطلاقها في مايو/ أيار.وحرص ولي العهد السعودي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للفضاء، على توجيه رسالة إلى رواد الفضاء الأربعة، ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، هي: "أنتم تمثلون قدرات الشعب السعودي وطموحاته في الإسهام بالابتكارات وأبحاث الفضاء لإيجاد حلول مستدامة لخير البشرية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).كما أشار الأمير محمد بن سلمان إلى "الآمال الكبيرة المعقودة على رائدة الفضاء، ريانة برناوي، ورائد الفضاء، علي القرني، كونهما سفيرين وممثلَين للوطن في محطة الفضاء الدولية بمهمة تحمل أهدافا سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة، من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة"، وتمنى لهما التوفيق في مهمتهما وعودة آمنة إلى أرض الوطن، بحسب الوكالة السعودية.وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أعلنت في وقت سابق، أن شهر مايو المقبل سيشهد إطلاق رحلة تقل أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الفضائية الدولية.وستنطلق رحلة رواد الفضاء السعوديين الأربعة من أمريكا إلى محطة الفضاء الدولية، إذ سيتضمن البرنامج تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة، وهما مريم فردوس وعلي الغامدي.يذكر أن الهيئة السعودية للفضاء أطلقت في وقت سابق برنامج المملكة لرواد الفضاء، وتأتي هذه الرحلة ضمن حزمة متكاملة بهدف تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، تنفيذا لرؤية المملكة 2030.

https://sputnikarabic.ae/20230217/سعوديات-صعود-المرأة-للفضاء-يؤكد-سقف-الطموحات-ومشاركتها-في-جميع-المجالات-واقع-1073657736.html

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