https://sputnikarabic.ae/20230417/موسكو-بولندا-تتعامل-مع-أوكرانيا-طالما-هي-في-حاجة-لها-كأداة-مناهضة-لروسيا---1076006190.html
موسكو: بولندا تتعامل مع أوكرانيا طالما هي في حاجة لها كأداة "مناهضة لروسيا"
موسكو: بولندا تتعامل مع أوكرانيا طالما هي في حاجة لها كأداة "مناهضة لروسيا"
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن بولندا تتعامل مع أوكرانيا، طالما هي في حاجة لها، كوسيلة وأداة "مناهضة... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T09:25+0000
2023-04-17T09:25+0000
2023-04-17T09:25+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وعلقت زاخاروفا، على تصريحات وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي فالديمار بودا، بشأن الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية، "ينطبق على العبور إلى دول ثالثة"؛ قائلة: ووافقت الحكومة البولندية، السبت الماضي، على فرض حظر مؤقت على الواردات الزراعية من أوكرانيا، لحماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار؛ وذلك في أعقاب احتجاجات لمزارعين محليين، على تسبب المنتجات الأوكرانية بانخفاض أسعار منتجاتهم في الأسواق المحلية.ونظم المزارعون في بولندا، مطلع الشهر الجاري، مظاهرات احتجاجاً على تسبب القمح الأوكراني بانخفاض سعر هذه السلعة الاستراتيجية في الأسواق المحلية.وتسبب إغراق الأسواق بالقمح الأوكراني في بعض دول أوروبا، بمظاهرات احتجاجية من المزارعين في عدد من البلدان، من بينها بولندا وبلغاريا.وكانت سلوفاكيا أعلنت، في وقت سابق، حظر بيع الحبوب الأوكرانية؛ وعزت ذلك إلى احتواء هذه الحبوب لنسب عالية من المبيدات الحشرية.
https://sputnikarabic.ae/20230416/بعد-سلوفاكيا-وبولندا-المجر-تحظر-استيراد-الحبوب-من-أوكرانيا-حتى-نهاية-يونيو-المقبل-1075967878.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
موسكو: بولندا تتعامل مع أوكرانيا طالما هي في حاجة لها كأداة "مناهضة لروسيا"
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن بولندا تتعامل مع أوكرانيا، طالما هي في حاجة لها، كوسيلة وأداة "مناهضة لروسيا".
موسكو - سبوتنيك. وعلقت زاخاروفا، على تصريحات وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي فالديمار بودا، بشأن الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية، "ينطبق على العبور إلى دول ثالثة"؛ قائلة:
"هذه هي الطريقة التي تتعامل بها بولندا مع أوكرانيا، طالما لا تزال بحاجة إليها، ككيان أو مجموعة أدوات مناهضة لروسيا. وعندما تزال الحدود [بين الدولتين]، واستيعاب بقايا أوكرانيا من قبل وارسو، فلن يتحدث أحد مع السكان المحليين على الإطلاق. ومثل هذا القرار هو دلالة، من وجهة نظر فضح القلق الخيالي للغربيين، على الجياع والمحتاجين للطعام".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
ووافقت الحكومة البولندية، السبت الماضي، على فرض حظر مؤقت على الواردات الزراعية من أوكرانيا، لحماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار؛ وذلك في أعقاب احتجاجات لمزارعين محليين، على تسبب المنتجات الأوكرانية بانخفاض أسعار منتجاتهم في الأسواق المحلية.
ونظم المزارعون في بولندا، مطلع الشهر الجاري، مظاهرات احتجاجاً على تسبب القمح الأوكراني بانخفاض سعر هذه السلعة الاستراتيجية في الأسواق المحلية.
وقدم وزير الزراعة البولندي هنري كوالتشيك، استقالته قبل أيام، بسبب مظاهرات المزارعين.
وتسبب إغراق الأسواق بالقمح الأوكراني في بعض دول أوروبا، بمظاهرات احتجاجية من المزارعين في عدد من البلدان، من بينها بولندا وبلغاريا.
وكانت سلوفاكيا أعلنت، في وقت سابق، حظر بيع الحبوب الأوكرانية؛ وعزت ذلك إلى احتواء هذه الحبوب لنسب عالية من المبيدات الحشرية.