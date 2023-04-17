https://sputnikarabic.ae/20230417/موسكو-بولندا-تتعامل-مع-أوكرانيا-طالما-هي-في-حاجة-لها-كأداة-مناهضة-لروسيا---1076006190.html

موسكو: بولندا تتعامل مع أوكرانيا طالما هي في حاجة لها كأداة "مناهضة لروسيا"

موسكو: بولندا تتعامل مع أوكرانيا طالما هي في حاجة لها كأداة "مناهضة لروسيا"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن بولندا تتعامل مع أوكرانيا، طالما هي في حاجة لها، كوسيلة وأداة "مناهضة... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T09:25+0000

2023-04-17T09:25+0000

2023-04-17T09:25+0000

العالم

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وعلقت زاخاروفا، على تصريحات وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي فالديمار بودا، بشأن الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية، "ينطبق على العبور إلى دول ثالثة"؛ قائلة: ووافقت الحكومة البولندية، السبت الماضي، على فرض حظر مؤقت على الواردات الزراعية من أوكرانيا، لحماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار؛ وذلك في أعقاب احتجاجات لمزارعين محليين، على تسبب المنتجات الأوكرانية بانخفاض أسعار منتجاتهم في الأسواق المحلية.ونظم المزارعون في بولندا، مطلع الشهر الجاري، مظاهرات احتجاجاً على تسبب القمح الأوكراني بانخفاض سعر هذه السلعة الاستراتيجية في الأسواق المحلية.وتسبب إغراق الأسواق بالقمح الأوكراني في بعض دول أوروبا، بمظاهرات احتجاجية من المزارعين في عدد من البلدان، من بينها بولندا وبلغاريا.وكانت سلوفاكيا أعلنت، في وقت سابق، حظر بيع الحبوب الأوكرانية؛ وعزت ذلك إلى احتواء هذه الحبوب لنسب عالية من المبيدات الحشرية.

https://sputnikarabic.ae/20230416/بعد-سلوفاكيا-وبولندا-المجر-تحظر-استيراد-الحبوب-من-أوكرانيا-حتى-نهاية-يونيو-المقبل-1075967878.html

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