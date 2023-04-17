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https://sputnikarabic.ae/20230417/موسكو-بولندا-تتعامل-مع-أوكرانيا-طالما-هي-في-حاجة-لها-كأداة-مناهضة-لروسيا---1076006190.html
موسكو: بولندا تتعامل مع أوكرانيا طالما هي في حاجة لها كأداة "مناهضة لروسيا"
موسكو: بولندا تتعامل مع أوكرانيا طالما هي في حاجة لها كأداة "مناهضة لروسيا"
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن بولندا تتعامل مع أوكرانيا، طالما هي في حاجة لها، كوسيلة وأداة "مناهضة... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T09:25+0000
2023-04-17T09:25+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وعلقت زاخاروفا، على تصريحات وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي فالديمار بودا، بشأن الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية، "ينطبق على العبور إلى دول ثالثة"؛ قائلة: ووافقت الحكومة البولندية، السبت الماضي، على فرض حظر مؤقت على الواردات الزراعية من أوكرانيا، لحماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار؛ وذلك في أعقاب احتجاجات لمزارعين محليين، على تسبب المنتجات الأوكرانية بانخفاض أسعار منتجاتهم في الأسواق المحلية.ونظم المزارعون في بولندا، مطلع الشهر الجاري، مظاهرات احتجاجاً على تسبب القمح الأوكراني بانخفاض سعر هذه السلعة الاستراتيجية في الأسواق المحلية.وتسبب إغراق الأسواق بالقمح الأوكراني في بعض دول أوروبا، بمظاهرات احتجاجية من المزارعين في عدد من البلدان، من بينها بولندا وبلغاريا.وكانت سلوفاكيا أعلنت، في وقت سابق، حظر بيع الحبوب الأوكرانية؛ وعزت ذلك إلى احتواء هذه الحبوب لنسب عالية من المبيدات الحشرية.
https://sputnikarabic.ae/20230416/بعد-سلوفاكيا-وبولندا-المجر-تحظر-استيراد-الحبوب-من-أوكرانيا-حتى-نهاية-يونيو-المقبل-1075967878.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

موسكو: بولندا تتعامل مع أوكرانيا طالما هي في حاجة لها كأداة "مناهضة لروسيا"

09:25 GMT 17.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن بولندا تتعامل مع أوكرانيا، طالما هي في حاجة لها، كوسيلة وأداة "مناهضة لروسيا".
موسكو - سبوتنيك. وعلقت زاخاروفا، على تصريحات وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي فالديمار بودا، بشأن الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية، "ينطبق على العبور إلى دول ثالثة"؛ قائلة:

"هذه هي الطريقة التي تتعامل بها بولندا مع أوكرانيا، طالما لا تزال بحاجة إليها، ككيان أو مجموعة أدوات مناهضة لروسيا. وعندما تزال الحدود [بين الدولتين]، واستيعاب بقايا أوكرانيا من قبل وارسو، فلن يتحدث أحد مع السكان المحليين على الإطلاق. ومثل هذا القرار هو دلالة، من وجهة نظر فضح القلق الخيالي للغربيين، على الجياع والمحتاجين للطعام".

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
سكان عاصمة القمح السوري يؤدون الصلوات والطقوس طلبا للمطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
بعد سلوفاكيا وبولندا... المجر تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا
أمس, 03:22 GMT
ووافقت الحكومة البولندية، السبت الماضي، على فرض حظر مؤقت على الواردات الزراعية من أوكرانيا، لحماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار؛ وذلك في أعقاب احتجاجات لمزارعين محليين، على تسبب المنتجات الأوكرانية بانخفاض أسعار منتجاتهم في الأسواق المحلية.
ونظم المزارعون في بولندا، مطلع الشهر الجاري، مظاهرات احتجاجاً على تسبب القمح الأوكراني بانخفاض سعر هذه السلعة الاستراتيجية في الأسواق المحلية.

وقدم وزير الزراعة البولندي هنري كوالتشيك، استقالته قبل أيام، بسبب مظاهرات المزارعين.

وتسبب إغراق الأسواق بالقمح الأوكراني في بعض دول أوروبا، بمظاهرات احتجاجية من المزارعين في عدد من البلدان، من بينها بولندا وبلغاريا.

وكانت سلوفاكيا أعلنت، في وقت سابق، حظر بيع الحبوب الأوكرانية؛ وعزت ذلك إلى احتواء هذه الحبوب لنسب عالية من المبيدات الحشرية.
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