https://sputnikarabic.ae/20230417/نيبينزيا-تسلم-لافروف-ومعظم-أعضاء-الوفد-الروسي-المتوجه-إلى-نيويورك-تأشيرات-دخول--1076022861.html
نيبينزيا: تسلم لافروف ومعظم أعضاء الوفد الروسي المتوجه إلى نيويورك تأشيرات دخول
نيبينزيا: تسلم لافروف ومعظم أعضاء الوفد الروسي المتوجه إلى نيويورك تأشيرات دخول
أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومعظم أعضاء الوفد، تسلموا تأشيرات دخول أمريكية... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T18:12+0000
2023-04-17T18:12+0000
2023-04-17T18:12+0000
روسيا
تأشيرات دخول
الولايات المتحدة الأمريكية
وفد روسي
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا ردا على سؤال بشأن حصول لافروف على تأشيرة: "نعم ، لقد حصل"، مشيراً إلى أن "معظم أعضاء الوفد حصلوا على تأشيرات، باستثناء الصحافة".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة بدأت في إصدار التأشيرات للوفد الروسي برئاسة لافروف، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بدأ الجانب الأمريكي في إصدار تأشيرات الدخول للوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، حيث تترأسه روسيا منذ أبريل الجاري".وأضافت الخارجية الروسية: "ومع ذلك، لا يزال الجمود قائمًا في إصدار تأشيرات دخول الصحفيين الروس، الذين من المفترض أن يقوموا بتغطية أعمال وفدنا في مجلس الأمن الدولي".وكان السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تُصدر بعد إذنًا بوصول طائرة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخاصة إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة في شهر نيسان/ أبريل، ولم تمنح تأشيرات الدخول للوفد الروسي، داعيا إلى إصدار المستندات اللازمة دون تأخير.
https://sputnikarabic.ae/20230414/موسكو-واشنطن-تبدأ-في-إصدار-التأشيرات-للوفد-الروسي-برئاسة-لافروف---1075903070.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تأشيرات دخول, الولايات المتحدة الأمريكية, وفد روسي
روسيا, تأشيرات دخول, الولايات المتحدة الأمريكية, وفد روسي
نيبينزيا: تسلم لافروف ومعظم أعضاء الوفد الروسي المتوجه إلى نيويورك تأشيرات دخول
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أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومعظم أعضاء الوفد، تسلموا تأشيرات دخول أمريكية عشية زيارة الوزير المقررة لنيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا ردا على سؤال بشأن حصول لافروف على تأشيرة: "نعم ، لقد حصل"، مشيراً إلى أن "معظم أعضاء الوفد حصلوا على تأشيرات، باستثناء الصحافة".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة بدأت في إصدار التأشيرات للوفد الروسي برئاسة لافروف، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "بدأ الجانب الأمريكي في إصدار تأشيرات الدخول للوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، حيث تترأسه روسيا منذ أبريل الجاري".
وأضافت الخارجية الروسية: "ومع ذلك، لا يزال الجمود قائمًا في إصدار تأشيرات دخول الصحفيين الروس، الذين من المفترض أن يقوموا بتغطية أعمال وفدنا في مجلس الأمن الدولي".
وكان السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تُصدر بعد إذنًا بوصول طائرة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخاصة إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة في شهر نيسان/ أبريل، ولم تمنح تأشيرات الدخول للوفد الروسي، داعيا إلى إصدار المستندات اللازمة دون تأخير.