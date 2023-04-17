https://sputnikarabic.ae/20230417/1400-شخص-يكافحون-حريق-غابات-في-جنوب-غربي-الصين-1075995508.html
1400 شخص يكافحون حريق غابات في جنوب غربي الصين
1400 شخص يكافحون حريق غابات في جنوب غربي الصين
هرع ما يزيد عن 1400 شخص، بما في ذلك رجال إطفاء وعناصر ميليشيات، لإخماد حريق غابات مستعر في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T05:30+0000
2023-04-17T05:30+0000
2023-04-17T05:30+0000
حرائق غابات
الصين
العالم
هليكوبتر
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ووفقا لمسؤولي حكومة مدينة آننينغ، فقد اندلع الحريق، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، في قرية قوانتشوانغ التابعة للمدينة.وتم نشر ما مجموعه 56 من صهاريج المياه وآلات ضخ المياه، وكذلك طائرات هليكوبتر، لإخماد الحريق.ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، وفقا لوكالة "شينخوا".وفي يوم السبت الماضي، قام رجال الإطفاء بإخماد حريق غابات آخر كان قد اندلع في مدينة يويشي بنفس المقاطعة منذ يوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20230402/اندلاع-حرائق-غابات-في-كوريا-الجنوبية-1075430383.html
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حرائق غابات, الصين, العالم, هليكوبتر
حرائق غابات, الصين, العالم, هليكوبتر
1400 شخص يكافحون حريق غابات في جنوب غربي الصين
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هرع ما يزيد عن 1400 شخص، بما في ذلك رجال إطفاء وعناصر ميليشيات، لإخماد حريق غابات مستعر في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين.
ووفقا لمسؤولي حكومة مدينة آننينغ، فقد اندلع الحريق، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، في قرية قوانتشوانغ التابعة للمدينة.
وتم نشر ما مجموعه 56 من صهاريج المياه
وآلات ضخ المياه، وكذلك طائرات هليكوبتر، لإخماد الحريق.
ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق
، وفقا لوكالة "شينخوا".
وفي يوم السبت الماضي، قام رجال الإطفاء بإخماد حريق غابات آخر كان قد اندلع في مدينة يويشي بنفس المقاطعة منذ يوم الثلاثاء.