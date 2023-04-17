عربي
https://sputnikarabic.ae/20230417/1400-شخص-يكافحون-حريق-غابات-في-جنوب-غربي-الصين-1075995508.html
1400 شخص يكافحون حريق غابات في جنوب غربي الصين
1400 شخص يكافحون حريق غابات في جنوب غربي الصين
هرع ما يزيد عن 1400 شخص، بما في ذلك رجال إطفاء وعناصر ميليشيات، لإخماد حريق غابات مستعر في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T05:30+0000
2023-04-17T05:30+0000
حرائق غابات
الصين
العالم
هليكوبتر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063159444_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_dbe4104a0d4a500e621b534f7ad193cf.jpg
ووفقا لمسؤولي حكومة مدينة آننينغ، فقد اندلع الحريق، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، في قرية قوانتشوانغ التابعة للمدينة.وتم نشر ما مجموعه 56 من صهاريج المياه وآلات ضخ المياه، وكذلك طائرات هليكوبتر، لإخماد الحريق.ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، وفقا لوكالة "شينخوا".وفي يوم السبت الماضي، قام رجال الإطفاء بإخماد حريق غابات آخر كان قد اندلع في مدينة يويشي بنفس المقاطعة منذ يوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20230402/اندلاع-حرائق-غابات-في-كوريا-الجنوبية-1075430383.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063159444_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e1f2b6cd421ff9a9e6449be41e8d5c3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حرائق غابات, الصين, العالم, هليكوبتر
حرائق غابات, الصين, العالم, هليكوبتر

1400 شخص يكافحون حريق غابات في جنوب غربي الصين

05:30 GMT 17.04.2023
© AP Photo / Yorgos Karahalisاندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان
اندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Yorgos Karahalis
تابعنا عبرTelegram
هرع ما يزيد عن 1400 شخص، بما في ذلك رجال إطفاء وعناصر ميليشيات، لإخماد حريق غابات مستعر في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين.
ووفقا لمسؤولي حكومة مدينة آننينغ، فقد اندلع الحريق، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، في قرية قوانتشوانغ التابعة للمدينة.
وتم نشر ما مجموعه 56 من صهاريج المياه وآلات ضخ المياه، وكذلك طائرات هليكوبتر، لإخماد الحريق.
ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، وفقا لوكالة "شينخوا".
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية
2 أبريل, 10:59 GMT
وفي يوم السبت الماضي، قام رجال الإطفاء بإخماد حريق غابات آخر كان قد اندلع في مدينة يويشي بنفس المقاطعة منذ يوم الثلاثاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала