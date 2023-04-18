https://sputnikarabic.ae/20230418/الأمم-المتحدة-تتهم-الولايات-المتحدة-بانتهاك-اتفاقية-الامتيازات-والحصانات-1076062856.html
الأمم المتحدة تتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقية الامتيازات والحصانات
الأمم المتحدة تتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقية الامتيازات والحصانات
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها للولايات المتحدة وذكرت أن التجسس على اتصالات الأمين العام للمنظمة وموظفيها رفيعي المستوى يتعارض مع التزامات الدولة بموجب ميثاق... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T18:09+0000
2023-04-18T18:09+0000
2023-04-18T18:09+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
انتهاك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054424678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1beee3f5dcce86bd8325a145497aad1.jpg
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "لقد أعربنا رسميًا للمضيف عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن اتصالات الأمين العام وممثلين آخرين رفيعي المستوى للأمم المتحدة قد تعرضت للمراقبة والتدخل..".وصرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم السبت، أن تسريب الوثائق السرية الأمريكية لم يؤثر على علاقة واشنطن بشركائها.وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي: "اتصلنا بحلفائنا وشركائنا بعد أن أصبحت هذه التسريبات معروفة. وقمنا بذلك على مستوى عالٍ، وأوضحنا التزامنا بحماية الاستخبارات والشراكات الأمنية".ووجهت محكمة في بوسطن، يوم الجمعة، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيكسيرا من الدرجة الأولى. بتهمة "التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني"، وسيواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، و"الاستيلاء غير المصرح به على وثائق أو مواد سرية وتخزينها" خمس سنوات أخرى. وسيظل رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة، في 19 أبريل / نيسان.
https://sputnikarabic.ae/20230415/بلينكن-تسريب-الوثائق-السرية-لم-يؤثر-على-علاقة-الولايات-المتحدة-بشركائها-1075952795.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054424678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54cdd7317acebfee6188c9d303d91612.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة, انتهاك
العالم, منظمة الأمم المتحدة, انتهاك
الأمم المتحدة تتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقية الامتيازات والحصانات
تابعنا عبر
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها للولايات المتحدة وذكرت أن التجسس على اتصالات الأمين العام للمنظمة وموظفيها رفيعي المستوى يتعارض مع التزامات الدولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية ذات الصلة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "لقد أعربنا رسميًا للمضيف عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن اتصالات الأمين العام وممثلين آخرين رفيعي المستوى للأمم المتحدة قد تعرضت للمراقبة والتدخل..".
وأضاف "لقد أوضحنا أن مثل هذه الإجراءات لا تتفق مع التزامات الولايات المتحدة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات".
وصرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم السبت، أن تسريب الوثائق السرية الأمريكية لم يؤثر على علاقة واشنطن بشركائها.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي: "اتصلنا بحلفائنا وشركائنا بعد أن أصبحت هذه التسريبات معروفة. وقمنا بذلك على مستوى عالٍ، وأوضحنا التزامنا بحماية الاستخبارات والشراكات الأمنية".
ووجهت محكمة في بوسطن، يوم الجمعة، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيكسيرا من الدرجة الأولى. بتهمة "التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني"، وسيواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، و"الاستيلاء غير المصرح به على وثائق أو مواد سرية وتخزينها" خمس سنوات أخرى. وسيظل رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة، في 19 أبريل / نيسان.