https://sputnikarabic.ae/20230418/البيت-الأبيض-الأسابيع-والأشهر-المقبلة-حاسمة-بالنسبة-لأوكرانيا-1076063028.html
البيت الأبيض: الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا
البيت الأبيض: الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، موضخا أن الولايات المتحدة ستحاول تزويد كييف... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T18:11+0000
2023-04-18T18:11+0000
2023-04-18T18:11+0000
العالم
طلب مساعدات عسكرية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء: "نحن نعلم أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا. نريد أن نتأكد من أننا نوفر لهم القدرات التي يحتاجون إليها".وأعلن البنتاغون، في وقت سابق، أن موارد الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا استثنائية، ولكنها ليست بلا حدود.وقال نائب وزير الدفاع كولين كال، خلال مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي": "من الواضح أن لدينا مبلغا غير عادي من المال خصصه الكونغرس لدعم الدفاع عن أوكرانيا، لكنه ليس بلا حدود".وبشأن رغبة أوكرانيا في الحصول على مقاتلات "إف-16"، أكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى عام ونصف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "F-16" إذا تم اتخاذ قرار:وأضاف كال أنه إذا قررت واشنطن إرسال طائرات مقاتلة إلى كييف، فإنها لن تساعد أوكرانيا في العمليات الهجومية في الربيع والصيف.كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن إلى كييف لضرب الأراضي الروسية، وأنها غير مهتمة بالدخول مباشرة في الصراع في أوكرانيا، وكذلك في تصعيده إلى حرب عالمية ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230417/البنتاغون-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-استثنائية-ولكنها-ليست-بلا-حدود-1076020633.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طلب مساعدات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, طلب مساعدات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا
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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، موضخا أن الولايات المتحدة ستحاول تزويد كييف بما تحتاجه.
وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء: "نحن نعلم أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا. نريد أن نتأكد من أننا نوفر لهم القدرات التي يحتاجون إليها".
وأكد أن المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ستستمر.
وأعلن البنتاغون، في وقت سابق، أن موارد الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا استثنائية، ولكنها ليست بلا حدود.
وقال نائب وزير الدفاع كولين كال، خلال مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي": "من الواضح أن لدينا مبلغا غير عادي من المال خصصه الكونغرس لدعم الدفاع عن أوكرانيا، لكنه ليس بلا حدود".
وبشأن رغبة أوكرانيا في الحصول على مقاتلات "إف-16"، أكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى عام ونصف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "F-16" إذا تم اتخاذ قرار:
"يمكننا إنفاق كل الأموال على طائرات "إف-16" وستصل هذه الطائرات في غضون عام ونصف من الآن".
وأضاف كال أنه إذا قررت واشنطن إرسال طائرات مقاتلة إلى كييف، فإنها لن تساعد أوكرانيا في العمليات الهجومية في الربيع والصيف.
كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن إلى كييف لضرب الأراضي الروسية، وأنها غير مهتمة بالدخول مباشرة في الصراع في أوكرانيا، وكذلك في تصعيده إلى حرب عالمية ثالثة.