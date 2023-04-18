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https://sputnikarabic.ae/20230418/الجيش-السوداني-يتهم-الدعم-السريع-بالاعتداء-على-البعثات-الأجنبية-ونهب-الأسواق-1076026740.html
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالاعتداء على البعثات الأجنبية ونهب الأسواق
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالاعتداء على البعثات الأجنبية ونهب الأسواق
اتهمت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع بانتهاج سلوك إرهابي تمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر،... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T00:55+0000
2023-04-18T00:55+0000
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وأضاف بيان الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع اعتدت على منزل سفير الاتحاد الأوروبي، واحتجزت أجانب وضباط سودانيين".كان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أمس الاثنين، أن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، تعرض للاعتداء في مقر إقامته.وأشار الجيش السوداني إلى نهب الدعم السريع للأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادي صالح، إضافة إلى أعمال السلب والنهب لممتلكات المواطنين التي تمت في ولاية الخرطوم بجانب التعدي على المنشآت الصحية الخاصة وتهديد الكوادر الصحية والطبية وضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير الطائرات المدنية الرابضة بمطار الخرطوم، حسب البيان.ويوم السبت الماضي، قالت الخارجية السودانية أن عناصر قوات الدعم السريع المتمردة توغلت داخل مطار الخرطوم وأن الهجوم أسفر عن إصابة طائرة للخطوط الجوية السعودية وطائرة سودانية.
https://sputnikarabic.ae/20230417/السيسي-القوات-المصرية-وجدت-ضمن-بروتوكول-تدريب-مع-الجيش-السوداني-ولا-تدعم-طرف-على-آخر-1076026244.html
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع, أخبار السودان اليوم, العالم العربي

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالاعتداء على البعثات الأجنبية ونهب الأسواق

00:55 GMT 18.04.2023
© AFP 2023 / -السوادان.. تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم مع احتدام القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، 16 أبريل/نيسان 2023
السوادان.. تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم مع احتدام القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، 16 أبريل/نيسان 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / -
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اتهمت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع بانتهاج سلوك إرهابي تمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، حسب قولها.
وأضاف بيان الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع اعتدت على منزل سفير الاتحاد الأوروبي، واحتجزت أجانب وضباط سودانيين".
كان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أمس الاثنين، أن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، تعرض للاعتداء في مقر إقامته.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
السيسي: القوات المصرية وجدت ضمن بروتوكول تدريب مع الجيش السوداني ولا تدعم طرف على آخر
أمس, 22:35 GMT
وأشار الجيش السوداني إلى نهب الدعم السريع للأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادي صالح، إضافة إلى أعمال السلب والنهب لممتلكات المواطنين التي تمت في ولاية الخرطوم بجانب التعدي على المنشآت الصحية الخاصة وتهديد الكوادر الصحية والطبية وضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير الطائرات المدنية الرابضة بمطار الخرطوم، حسب البيان.
ويوم السبت الماضي، قالت الخارجية السودانية أن عناصر قوات الدعم السريع المتمردة توغلت داخل مطار الخرطوم وأن الهجوم أسفر عن إصابة طائرة للخطوط الجوية السعودية وطائرة سودانية.
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