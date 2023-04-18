https://sputnikarabic.ae/20230418/الجيش-السوداني-يتهم-الدعم-السريع-بالاعتداء-على-البعثات-الأجنبية-ونهب-الأسواق-1076026740.html

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالاعتداء على البعثات الأجنبية ونهب الأسواق

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالاعتداء على البعثات الأجنبية ونهب الأسواق

اتهمت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع بانتهاج سلوك إرهابي تمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر،... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T00:55+0000

2023-04-18T00:55+0000

2023-04-18T00:55+0000

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

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وأضاف بيان الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع اعتدت على منزل سفير الاتحاد الأوروبي، واحتجزت أجانب وضباط سودانيين".كان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أمس الاثنين، أن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، تعرض للاعتداء في مقر إقامته.وأشار الجيش السوداني إلى نهب الدعم السريع للأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادي صالح، إضافة إلى أعمال السلب والنهب لممتلكات المواطنين التي تمت في ولاية الخرطوم بجانب التعدي على المنشآت الصحية الخاصة وتهديد الكوادر الصحية والطبية وضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير الطائرات المدنية الرابضة بمطار الخرطوم، حسب البيان.ويوم السبت الماضي، قالت الخارجية السودانية أن عناصر قوات الدعم السريع المتمردة توغلت داخل مطار الخرطوم وأن الهجوم أسفر عن إصابة طائرة للخطوط الجوية السعودية وطائرة سودانية.

https://sputnikarabic.ae/20230417/السيسي-القوات-المصرية-وجدت-ضمن-بروتوكول-تدريب-مع-الجيش-السوداني-ولا-تدعم-طرف-على-آخر-1076026244.html

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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع, أخبار السودان اليوم, العالم العربي