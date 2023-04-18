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بوتين يتفقد مقر قيادة مجموعة "دنيبر" العسكرية المقاتلة على محور خيرسون
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230418/الدفاع-القوات-الروسية-توجه-ضربة-جماعية-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-سيفيرسك-1076027252.html
الدفاع: القوات الروسية توجه ضربة جماعية للقوات الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك
الدفاع: القوات الروسية توجه ضربة جماعية للقوات الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك
شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا على القوات الأوكرانية في منطقة سيفيرسك، وفقًا لما صرح به مدير المركز الصحفي لمجموعة "يوغ" (الجنوب)، إيفان بيغما،... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T03:35+0000
2023-04-18T03:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيغما للوكالة: "في منطقة مدينة سيفيرسك، نفذت أطقم مدفعية أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (الراجمات) "أوراغان" و"غراد" التابعة للفيلق الثاني للجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية، هجومًا جماعيًا على تجمع من القوى البشرية والمعدات العسكرية للواء 54 ميكانيك التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية

الدفاع: القوات الروسية توجه ضربة جماعية للقوات الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك

03:35 GMT 18.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا على القوات الأوكرانية في منطقة سيفيرسك، وفقًا لما صرح به مدير المركز الصحفي لمجموعة "يوغ" (الجنوب)، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقال بيغما للوكالة: "في منطقة مدينة سيفيرسك، نفذت أطقم مدفعية أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (الراجمات) "أوراغان" و"غراد" التابعة للفيلق الثاني للجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية، هجومًا جماعيًا على تجمع من القوى البشرية والمعدات العسكرية للواء 54 ميكانيك التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
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