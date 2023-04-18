https://sputnikarabic.ae/20230418/الدفاع-القوات-الروسية-توجه-ضربة-جماعية-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-سيفيرسك-1076027252.html
الدفاع: القوات الروسية توجه ضربة جماعية للقوات الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك
الدفاع: القوات الروسية توجه ضربة جماعية للقوات الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك
شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا على القوات الأوكرانية في منطقة سيفيرسك، وفقًا لما صرح به مدير المركز الصحفي لمجموعة "يوغ" (الجنوب)، إيفان بيغما،... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T03:35+0000
2023-04-18T03:35+0000
2023-04-18T03:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيغما للوكالة: "في منطقة مدينة سيفيرسك، نفذت أطقم مدفعية أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (الراجمات) "أوراغان" و"غراد" التابعة للفيلق الثاني للجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية، هجومًا جماعيًا على تجمع من القوى البشرية والمعدات العسكرية للواء 54 ميكانيك التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية
الدفاع: القوات الروسية توجه ضربة جماعية للقوات الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك
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شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا على القوات الأوكرانية في منطقة سيفيرسك، وفقًا لما صرح به مدير المركز الصحفي لمجموعة "يوغ" (الجنوب)، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقال بيغما للوكالة: "في منطقة مدينة سيفيرسك، نفذت أطقم مدفعية أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة
(الراجمات) "أوراغان" و"غراد" التابعة للفيلق الثاني للجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية، هجومًا جماعيًا على تجمع من القوى البشرية والمعدات العسكرية للواء 54 ميكانيك التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".