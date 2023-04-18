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https://sputnikarabic.ae/20230418/روسيا-تطور-مكونات-إلكترونية-محلية-الصنع-لتحديث-أنظمة-الاتصالات-للمقاتلات-الروسية-1076026987.html
روسيا تطور مكونات إلكترونية محلية الصنع لتحديث أنظمة الاتصالات للمقاتلات الروسية
روسيا تطور مكونات إلكترونية محلية الصنع لتحديث أنظمة الاتصالات للمقاتلات الروسية
أكدت شركة "روس إليكترونيكا" التابعة لمجموعة "روستيخ" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الشركة طورت مكونات إلكترونية محلياً لتحديث أنظمة الاتصالات في الطائرات... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T01:58+0000
2023-04-18T01:58+0000
روسيا
روستيخ
سو-57
سو-35إس
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة للوكالة، "طورت مجموعة "روسإليكترونيكا"مكونات إلكترونية لتحديث معدات الاتصالات لطائرات "سوخوي". لطائرات "سوخوي".تم إنشاء قاعدة مكونات إلكترونية جديدة كجزء من سياسة إحلال الواردات في معهد بينزا لبحوث الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية، بطلب من شركة البحوث والصناعات الروسية "بولوت".تمتلك القوات الجو-فضائية الروسية، من بين الكثير من الطائرات الحربية، مقاتلات "سوخوي" مثل: مقاتلة الجيل الخامس "سو-57"، التي صُنعت باستخدام تقنية "ستيلس"، ومقاتلات الجيل الـ "4++" "سو-35إس" والمقاتلة القاذفة الهجومية "سو-34".
https://sputnikarabic.ae/20230418/الخارجية-الروسية-الغرب-يقوم-بعسكرة-الفضاء-المعلوماتي-ويهدد-بصدام-مسلح-1076026849.html
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روسيا, روستيخ, سو-57, سو-35إس
روسيا, روستيخ, سو-57, سو-35إس

روسيا تطور مكونات إلكترونية محلية الصنع لتحديث أنظمة الاتصالات للمقاتلات الروسية

01:58 GMT 18.04.2023
© Sputnik . Александр Вильф / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-57"
مقاتلات سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . Александр Вильф
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أكدت شركة "روس إليكترونيكا" التابعة لمجموعة "روستيخ" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الشركة طورت مكونات إلكترونية محلياً لتحديث أنظمة الاتصالات في الطائرات المقاتلة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة للوكالة، "طورت مجموعة "روسإليكترونيكا"مكونات إلكترونية لتحديث معدات الاتصالات لطائرات "سوخوي". لطائرات "سوخوي".

وأضافت "روس إليكترونيكا"، أنه نظرًا لاستخدام المرحلات المستقطبة كجزء من معدات الاتصالات التي تم تطويرها سيكون من الممكن أيضًا تقليل استهلاكها للطاقة.

تم إنشاء قاعدة مكونات إلكترونية جديدة كجزء من سياسة إحلال الواردات في معهد بينزا لبحوث الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية، بطلب من شركة البحوث والصناعات الروسية "بولوت".
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تمتلك القوات الجو-فضائية الروسية، من بين الكثير من الطائرات الحربية، مقاتلات "سوخوي" مثل: مقاتلة الجيل الخامس "سو-57"، التي صُنعت باستخدام تقنية "ستيلس"، ومقاتلات الجيل الـ "4++" "سو-35إس" والمقاتلة القاذفة الهجومية "سو-34".
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