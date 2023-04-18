https://sputnikarabic.ae/20230418/روسيا-تطور-مكونات-إلكترونية-محلية-الصنع-لتحديث-أنظمة-الاتصالات-للمقاتلات-الروسية-1076026987.html
روسيا تطور مكونات إلكترونية محلية الصنع لتحديث أنظمة الاتصالات للمقاتلات الروسية
روسيا تطور مكونات إلكترونية محلية الصنع لتحديث أنظمة الاتصالات للمقاتلات الروسية
أكدت شركة "روس إليكترونيكا" التابعة لمجموعة "روستيخ" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الشركة طورت مكونات إلكترونية محلياً لتحديث أنظمة الاتصالات في الطائرات... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T01:58+0000
2023-04-18T01:58+0000
2023-04-18T01:58+0000
روسيا
روستيخ
سو-57
سو-35إس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063310086_0:0:3547:1995_1920x0_80_0_0_5c32372fec6411f7ce171eb90abe17c7.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة للوكالة، "طورت مجموعة "روسإليكترونيكا"مكونات إلكترونية لتحديث معدات الاتصالات لطائرات "سوخوي". لطائرات "سوخوي".تم إنشاء قاعدة مكونات إلكترونية جديدة كجزء من سياسة إحلال الواردات في معهد بينزا لبحوث الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية، بطلب من شركة البحوث والصناعات الروسية "بولوت".تمتلك القوات الجو-فضائية الروسية، من بين الكثير من الطائرات الحربية، مقاتلات "سوخوي" مثل: مقاتلة الجيل الخامس "سو-57"، التي صُنعت باستخدام تقنية "ستيلس"، ومقاتلات الجيل الـ "4++" "سو-35إس" والمقاتلة القاذفة الهجومية "سو-34".
https://sputnikarabic.ae/20230418/الخارجية-الروسية-الغرب-يقوم-بعسكرة-الفضاء-المعلوماتي-ويهدد-بصدام-مسلح-1076026849.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063310086_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_01ee4b6c69a18bbae03569af35f9a40d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, روستيخ, سو-57, سو-35إس
روسيا, روستيخ, سو-57, سو-35إس
روسيا تطور مكونات إلكترونية محلية الصنع لتحديث أنظمة الاتصالات للمقاتلات الروسية
تابعنا عبر
أكدت شركة "روس إليكترونيكا" التابعة لمجموعة "روستيخ" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الشركة طورت مكونات إلكترونية محلياً لتحديث أنظمة الاتصالات في الطائرات المقاتلة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة للوكالة، "طورت مجموعة "روسإليكترونيكا"مكونات إلكترونية لتحديث معدات الاتصالات
لطائرات "سوخوي". لطائرات "سوخوي".
وأضافت "روس إليكترونيكا"، أنه نظرًا لاستخدام المرحلات المستقطبة كجزء من معدات الاتصالات التي تم تطويرها سيكون من الممكن أيضًا تقليل استهلاكها للطاقة.
تم إنشاء قاعدة مكونات إلكترونية جديدة كجزء من سياسة إحلال الواردات في معهد بينزا لبحوث الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية، بطلب من شركة البحوث والصناعات الروسية "بولوت".
تمتلك القوات الجو-فضائية الروسية، من بين الكثير من الطائرات الحربية، مقاتلات "سوخوي" مثل: مقاتلة الجيل الخامس "سو-57"، التي صُنعت باستخدام تقنية "ستيلس"، ومقاتلات الجيل الـ "4++" "سو-35إس" والمقاتلة القاذفة الهجومية "سو-34".