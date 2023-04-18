https://sputnikarabic.ae/20230418/القوات-الروسية-تتصدى-لهجوم-مضاد-نفذته-قوات-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1076048717.html
القوات الروسية تتصدى لهجوم مضاد نفذته قوات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تتصدى لهجوم مضاد نفذته قوات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من صد هجوم مضاد لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار وكونستانتينوفا بجمهورية دونيتسك... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T11:40+0000
2023-04-18T11:40+0000
2023-04-18T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صد هجوم
القوات الأوكرانية
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وقامت القوات الروسية باستهداف مواقع قيادة لواءين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمير مستودعي وقود بمقاطعة نيكولاييف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على حوالي 115 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحقت العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات الغربية، خسائر بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراخمالنوي وأولشانا وكوتشيروفكا ودفوريتشنايا، بمقاطعة خاركوف، وأيضا في مناطق سينكوفكا، ونوفاسيلوفسكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم القضاء على ما يصل إلى 35 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة واحدة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفعين هاوتزر ذاتيان الدفع من طراز "بالادين إم - 109" أميركيين الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، على محور كوبيانسك".وتابع البيان "على محور خيرسون، أسفرت العمليات القتالية عن مقتل أكثر من 25 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات، ومنظومة مدفعية أميركية الصنع إم777 بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر طراز دي-30 وذلك خلال اليوم الماضي".بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الفوات الروسية من القضاء على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات قتال مشاة ومعدات أخرى على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230418/الدفاع-القوات-الروسية-توجه-ضربة-جماعية-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-سيفيرسك-1076027252.html
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روسيا, صد هجوم, القوات الأوكرانية
روسيا, صد هجوم, القوات الأوكرانية
القوات الروسية تتصدى لهجوم مضاد نفذته قوات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:40 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 12:09 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من صد هجوم مضاد لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار وكونستانتينوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقامت القوات الروسية باستهداف مواقع قيادة لواءين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمير مستودعي وقود بمقاطعة نيكولاييف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على حوالي 115 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحقت العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات الغربية، خسائر بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراخمالنوي وأولشانا وكوتشيروفكا ودفوريتشنايا، بمقاطعة خاركوف، وأيضا في مناطق سينكوفكا، ونوفاسيلوفسكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم القضاء على ما يصل إلى 35 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة واحدة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفعين هاوتزر ذاتيان الدفع من طراز "بالادين إم - 109" أميركيين الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، على محور كوبيانسك".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا، تشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على نحو 80 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين، على محور كراسني ليمان".
وتابع البيان "على محور خيرسون، أسفرت العمليات القتالية عن مقتل أكثر من 25 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات، ومنظومة مدفعية أميركية الصنع إم777 بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر طراز دي-30 وذلك خلال اليوم الماضي".
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الفوات الروسية من القضاء على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات قتال مشاة ومعدات أخرى على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.