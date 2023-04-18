https://sputnikarabic.ae/20230418/الولايات-المتحدة-تتوقع-تقدما-في-العلاقات-مع-الصين-إذا-أوضحت-بكين-نواياها-1076028561.html
الولايات المتحدة تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها
الولايات المتحدة تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن بلاده تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها الحقيقة. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T06:46+0000
2023-04-18T06:46+0000
2023-04-18T06:46+0000
العالم
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وجاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمره الصحفي في اليابان عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة دول السبع الذي اختتم في منتجع كارويزوا الياباني قال خلال "نعتقد أن وجود خطوط اتصال والقدرة على المشاركة في مجموعة واسعة من القضايا التي تنشط العلاقات أمر مهم، لكننا نعتبر أن دول العالم تتوقع من واشنطن إدارة العلاقات مع الصين بمسؤولية وهذا يبدأ بالتفاعل".وتابع بلينكن بالقول: "التوقعات هي أنه يمكننا التحرك نحو ذلك، لكن هذا يتطلب من الصين توضيحا لنواياها وإذا فعلوا ذلك أتوقع أنه يمكننا إيجاد طرق للتفاعل، كما اتفق عليه الرؤساء في الاجتماع في بالي".وحضر أنتوني بلينكين اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان الذي عقد في كارويزاوا في الفترة من 16 إلى 18 أبريل.
https://sputnikarabic.ae/20230418/مجموعة-السبع-ترفض-تهديد-روسيا-بنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1076027335.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الولايات المتحدة تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن بلاده تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها الحقيقة.
وجاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمره الصحفي في اليابان عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة دول السبع الذي اختتم في منتجع كارويزوا الياباني قال خلال "نعتقد أن وجود خطوط اتصال والقدرة على المشاركة في مجموعة واسعة من القضايا التي تنشط العلاقات أمر مهم، لكننا نعتبر أن دول العالم تتوقع من واشنطن إدارة العلاقات مع الصين بمسؤولية وهذا يبدأ بالتفاعل".
وتابع بلينكن بالقول: "التوقعات هي أنه يمكننا التحرك نحو ذلك، لكن هذا يتطلب من الصين توضيحا لنواياها وإذا فعلوا ذلك أتوقع أنه يمكننا إيجاد طرق للتفاعل، كما اتفق عليه الرؤساء في الاجتماع في بالي".
وحضر أنتوني بلينكين اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان الذي عقد في كارويزاوا في الفترة من 16 إلى 18 أبريل.