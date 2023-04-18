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https://sputnikarabic.ae/20230418/الولايات-المتحدة-تتوقع-تقدما-في-العلاقات-مع-الصين-إذا-أوضحت-بكين-نواياها-1076028561.html
الولايات المتحدة تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها
الولايات المتحدة تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن بلاده تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها الحقيقة. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T06:46+0000
2023-04-18T06:46+0000
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وجاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمره الصحفي في اليابان عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة دول السبع الذي اختتم في منتجع كارويزوا الياباني قال خلال "نعتقد أن وجود خطوط اتصال والقدرة على المشاركة في مجموعة واسعة من القضايا التي تنشط العلاقات أمر مهم، لكننا نعتبر أن دول العالم تتوقع من واشنطن إدارة العلاقات مع الصين بمسؤولية وهذا يبدأ بالتفاعل".وتابع بلينكن بالقول: "التوقعات هي أنه يمكننا التحرك نحو ذلك، لكن هذا يتطلب من الصين توضيحا لنواياها وإذا فعلوا ذلك أتوقع أنه يمكننا إيجاد طرق للتفاعل، كما اتفق عليه الرؤساء في الاجتماع في بالي".وحضر أنتوني بلينكين اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان الذي عقد في كارويزاوا في الفترة من 16 إلى 18 أبريل.
https://sputnikarabic.ae/20230418/مجموعة-السبع-ترفض-تهديد-روسيا-بنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1076027335.html
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العالم

الولايات المتحدة تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها

06:46 GMT 18.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن بلاده تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها الحقيقة.
وجاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمره الصحفي في اليابان عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة دول السبع الذي اختتم في منتجع كارويزوا الياباني قال خلال "نعتقد أن وجود خطوط اتصال والقدرة على المشاركة في مجموعة واسعة من القضايا التي تنشط العلاقات أمر مهم، لكننا نعتبر أن دول العالم تتوقع من واشنطن إدارة العلاقات مع الصين بمسؤولية وهذا يبدأ بالتفاعل".
من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
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وتابع بلينكن بالقول: "التوقعات هي أنه يمكننا التحرك نحو ذلك، لكن هذا يتطلب من الصين توضيحا لنواياها وإذا فعلوا ذلك أتوقع أنه يمكننا إيجاد طرق للتفاعل، كما اتفق عليه الرؤساء في الاجتماع في بالي".
وحضر أنتوني بلينكين اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان الذي عقد في كارويزاوا في الفترة من 16 إلى 18 أبريل.
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