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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230418/بايدن-يمدد-حظر-دخول-السفن-المرتبطة-بروسيا-إلى-الموانئ-الأمريكية-لمدة-عام-1076065881.html
بايدن يمدد حظر دخول السفن المرتبطة بروسيا إلى الموانئ الأمريكية لمدة عام
بايدن يمدد حظر دخول السفن المرتبطة بروسيا إلى الموانئ الأمريكية لمدة عام
مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، العمل بمرسوم يقضي بحظر دخول السفن المرتبطة بروسيا إلى الموانئ الأمريكية لمدة عام. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T21:51+0000
2023-04-18T21:52+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "أمدد لمدة عام إضافي حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بروسيا الاتحادية وسلطة الطوارئ الخاصة بتنظيم رسو وحركة السفن المرتبطة بروسيا في الموانئ الأمريكية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 10371".وأشار بايدن وفق البيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ووقع بايدن في أبريل/ نيسان من العام الماضي، على المرسوم المذكور آنفا، في إطار الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الولايات المتحدة، والدول الغربية، لعرقلة سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحقيق أهدافها كافة، سواء بالوسائل السلمية أو الوسائل الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الرئيس-البرازيلي-على-واشنطن-أن-تتوقف-عن-تشجيع-الصراع-في-أوكرانيا--1075935000.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

بايدن يمدد حظر دخول السفن المرتبطة بروسيا إلى الموانئ الأمريكية لمدة عام

21:51 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 21:52 GMT 18.04.2023)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، العمل بمرسوم يقضي بحظر دخول السفن المرتبطة بروسيا إلى الموانئ الأمريكية لمدة عام.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "أمدد لمدة عام إضافي حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بروسيا الاتحادية وسلطة الطوارئ الخاصة بتنظيم رسو وحركة السفن المرتبطة بروسيا في الموانئ الأمريكية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 10371".
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وأشار بايدن وفق البيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ووقع بايدن في أبريل/ نيسان من العام الماضي، على المرسوم المذكور آنفا، في إطار الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الولايات المتحدة، والدول الغربية، لعرقلة سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحقيق أهدافها كافة، سواء بالوسائل السلمية أو الوسائل الأخرى.
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