https://sputnikarabic.ae/20230418/بايدن-يمدد-حظر-دخول-السفن-المرتبطة-بروسيا-إلى-الموانئ-الأمريكية-لمدة-عام-1076065881.html

بايدن يمدد حظر دخول السفن المرتبطة بروسيا إلى الموانئ الأمريكية لمدة عام

بايدن يمدد حظر دخول السفن المرتبطة بروسيا إلى الموانئ الأمريكية لمدة عام

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، العمل بمرسوم يقضي بحظر دخول السفن المرتبطة بروسيا إلى الموانئ الأمريكية لمدة عام. 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T21:51+0000

2023-04-18T21:51+0000

2023-04-18T21:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "أمدد لمدة عام إضافي حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بروسيا الاتحادية وسلطة الطوارئ الخاصة بتنظيم رسو وحركة السفن المرتبطة بروسيا في الموانئ الأمريكية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 10371".وأشار بايدن وفق البيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ووقع بايدن في أبريل/ نيسان من العام الماضي، على المرسوم المذكور آنفا، في إطار الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الولايات المتحدة، والدول الغربية، لعرقلة سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحقيق أهدافها كافة، سواء بالوسائل السلمية أو الوسائل الأخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230415/الرئيس-البرازيلي-على-واشنطن-أن-تتوقف-عن-تشجيع-الصراع-في-أوكرانيا--1075935000.html

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