https://sputnikarabic.ae/20230418/بكين-مجموعة-السبع-تقوض-النظام-الدولي-لنزع-السلاح-النووي-1076049185.html
بكين: مجموعة السبع تقوض النظام الدولي لنزع السلاح النووي
بكين: مجموعة السبع تقوض النظام الدولي لنزع السلاح النووي
أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة السبع بانتقاد السياسة النووية للدول الأخرى، إذا بها تعطل نظام نزع السلاح النووي العالمي. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T12:08+0000
2023-04-18T12:08+0000
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بكين- سبوتنيك. ووفق تصريحات له، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم الثلاثاء، أن دول مجموعة السبع تنتقد السياسة النووية للدول الأخرى، بينما تقوض النظام الدولي لنزع السلاح النووي وثقة المجتمع الدولي.وقال "وانغ" خلال مؤتمر صحفي: "إن مجموعة الدول السبع، التي تعتبر نفسها قاضية، تقوم بشكل تعسفي بتقييم سياسة الدول الأخرى للأمن الاستراتيجي وتحديد الأسلحة، وفي الوقت نفسه تقوض باستمرار النظام الدولي لنزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، لذا فهي تفعل ذلك"، مشددا على أنهم "لا يستحقون ثقة المجتمع الدولي".وأضاف الدبلوماسي أن الصين كانت ملتزمة دائمًا باستراتيجية الدفاع عن النفس النووي وسياسة عدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية.يشار إلى أن الصين وفرنسا أكدتا في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري، التزامهما بالتعزيز المتوازن للركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - نزع السلاح النووي، وعدم الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية - بعد المحادثات بين الزعيم الصيني شي جين بينغ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.طالع أيضا: وزير الخارجية الصيني يصف بيان مجموعة السبع بشأن تايوان بـ"الوقح"
https://sputnikarabic.ae/20230325/بوريل-زيارة-الرئيس-الصيني-إلى-موسكو-قللت-من-مخاطر-نشوب-حرب-نووية-1075127546.html
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الصين, مجموعة السبع الكبار, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, مجموعة السبع الكبار, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
بكين: مجموعة السبع تقوض النظام الدولي لنزع السلاح النووي
12:08 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 12:09 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة السبع بانتقاد السياسة النووية للدول الأخرى، إذا بها تعطل نظام نزع السلاح النووي العالمي.
بكين- سبوتنيك. ووفق تصريحات له، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم الثلاثاء، أن دول مجموعة السبع تنتقد السياسة النووية للدول الأخرى، بينما تقوض النظام الدولي لنزع السلاح النووي
وثقة المجتمع الدولي.
وقال "وانغ" خلال مؤتمر صحفي: "إن مجموعة الدول السبع
، التي تعتبر نفسها قاضية، تقوم بشكل تعسفي بتقييم سياسة الدول الأخرى للأمن الاستراتيجي وتحديد الأسلحة، وفي الوقت نفسه تقوض باستمرار النظام الدولي لنزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، لذا فهي تفعل ذلك"، مشددا على أنهم "لا يستحقون ثقة المجتمع الدولي".
وأضاف الدبلوماسي أن الصين كانت ملتزمة دائمًا باستراتيجية الدفاع عن النفس النووي وسياسة عدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية.
وكان كبار الدبلوماسيين في مجموعة السبع، قد دعوا في وقت سابق اليوم إلى مشاركة الصين في مناقشات الحد من المخاطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وسط مزاعم للتوسع في الترسانة النووية للبلاد.
يشار إلى أن الصين وفرنسا أكدتا في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري، التزامهما بالتعزيز المتوازن للركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - نزع السلاح النووي، وعدم الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة
النووية - بعد المحادثات بين الزعيم الصيني شي جين بينغ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.