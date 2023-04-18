https://sputnikarabic.ae/20230418/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تحشد-وحداتها-على-الضفة-الغربية-لنهر-دنيبر-1076055170.html
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تحشد وحداتها على الضفة الغربية لنهر دنيبر
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تحشد وحداتها على الضفة الغربية لنهر دنيبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات المسلحة لأوكرانيا نشرت أعدادًا كبيرة من المعدات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون،... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T15:02+0000
2023-04-18T15:02+0000
2023-04-18T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
اقتحام
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وقال سالدو، على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "هذا واضح. إنهم الآن يأخذون الخدمة بأسطول حمولته الصغيرة بالكامل تقريبا. هذه هي القوارب التي اعتاد سكان خيرسون الذهاب بها في منازلهم والتحرك على طول نهر دنيبر. كل هذه القوارب معدة الآن، وهذا هو إعداد واضح للاستخدام المحتمل لهذه القوارب للهبوط واقتحام دنيبرو".وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في 15 أبريل/ نيسان، متحدثًا في واشنطن، يمكن أن تشن كييف هجومًا مضادًا "في المستقبل القريب". وأكد مرة أخرى أن هدف أوكرانيا هو الوصول إلى حدود عام 1991.وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءا من روسيا بعد الاستفتاء العام الماضي، تسيطر روسيا على 75% من أراضي المقاطعة، وتسيطر أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230411/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-لمحاولة-عبور-نهر-دنيبر-1075759944.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الأوكرانية, اقتحام
روسيا, القوات الأوكرانية, اقتحام
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تحشد وحداتها على الضفة الغربية لنهر دنيبر
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات المسلحة لأوكرانيا نشرت أعدادًا كبيرة من المعدات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، مما يشير إلى نية كييف اقتحام النهر.
وقال سالدو، على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "هذا واضح. إنهم الآن يأخذون الخدمة بأسطول حمولته الصغيرة بالكامل تقريبا. هذه هي القوارب التي اعتاد سكان خيرسون الذهاب بها في منازلهم والتحرك على طول نهر دنيبر. كل هذه القوارب معدة الآن، وهذا هو إعداد واضح للاستخدام المحتمل لهذه القوارب للهبوط واقتحام دنيبرو".
وأضاف أن الجانب الأوكراني يواصل قصف الضفة اليسرى.
وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في 15 أبريل/ نيسان، متحدثًا في واشنطن، يمكن أن تشن كييف هجومًا مضادًا "في المستقبل القريب". وأكد مرة أخرى أن هدف أوكرانيا هو الوصول إلى حدود عام 1991.
وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءا من روسيا بعد الاستفتاء العام الماضي، تسيطر روسيا على 75% من أراضي المقاطعة، وتسيطر أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.