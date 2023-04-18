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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230418/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تحشد-وحداتها-على-الضفة-الغربية-لنهر-دنيبر-1076055170.html
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تحشد وحداتها على الضفة الغربية لنهر دنيبر
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تحشد وحداتها على الضفة الغربية لنهر دنيبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات المسلحة لأوكرانيا نشرت أعدادًا كبيرة من المعدات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون،... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T15:02+0000
2023-04-18T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
اقتحام
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وقال سالدو، على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "هذا واضح. إنهم الآن يأخذون الخدمة بأسطول حمولته الصغيرة بالكامل تقريبا. هذه هي القوارب التي اعتاد سكان خيرسون الذهاب بها في منازلهم والتحرك على طول نهر دنيبر. كل هذه القوارب معدة الآن، وهذا هو إعداد واضح للاستخدام المحتمل لهذه القوارب للهبوط واقتحام دنيبرو".وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في 15 أبريل/ نيسان، متحدثًا في واشنطن، يمكن أن تشن كييف هجومًا مضادًا "في المستقبل القريب". وأكد مرة أخرى أن هدف أوكرانيا هو الوصول إلى حدود عام 1991.وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءا من روسيا بعد الاستفتاء العام الماضي، تسيطر روسيا على 75% من أراضي المقاطعة، وتسيطر أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230411/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تستعد-لمحاولة-عبور-نهر-دنيبر-1075759944.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, اقتحام
روسيا, القوات الأوكرانية, اقتحام

سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تحشد وحداتها على الضفة الغربية لنهر دنيبر

15:02 GMT 18.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022
أهالي خيرسون خلال عمليات الإجلاء إلى الضفة الشمالية لنهر دنيبر، روسيا 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات المسلحة لأوكرانيا نشرت أعدادًا كبيرة من المعدات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، مما يشير إلى نية كييف اقتحام النهر.
وقال سالدو، على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "هذا واضح. إنهم الآن يأخذون الخدمة بأسطول حمولته الصغيرة بالكامل تقريبا. هذه هي القوارب التي اعتاد سكان خيرسون الذهاب بها في منازلهم والتحرك على طول نهر دنيبر. كل هذه القوارب معدة الآن، وهذا هو إعداد واضح للاستخدام المحتمل لهذه القوارب للهبوط واقتحام دنيبرو".
وأضاف أن الجانب الأوكراني يواصل قصف الضفة اليسرى.
وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في 15 أبريل/ نيسان، متحدثًا في واشنطن، يمكن أن تشن كييف هجومًا مضادًا "في المستقبل القريب". وأكد مرة أخرى أن هدف أوكرانيا هو الوصول إلى حدود عام 1991.
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لمحاولة عبور نهر دنيبر
11 أبريل, 05:12 GMT
وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءا من روسيا بعد الاستفتاء العام الماضي، تسيطر روسيا على 75% من أراضي المقاطعة، وتسيطر أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
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