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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230418/صحيفة-بريطانية-البريطانيات-يشتكين-من-اللاجئات-الأوكرانيات-بسبب-الخيانة-الزوجية--1076066738.html
صحيفة بريطانية: البريطانيات يشتكين من اللاجئات الأوكرانيات بسبب "الخيانة الزوجية"
صحيفة بريطانية: البريطانيات يشتكين من اللاجئات الأوكرانيات بسبب "الخيانة الزوجية"
اشتكت النساء البريطانيات من النساء الأوكرانيات اللاجئات اللاتي بسبب خيانة أزواجهن وشركاءهن، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T23:29+0000
2023-04-18T23:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وصرحت إيما نيسيغاكي، التي كانت توفر مساكن للأوكرانيين في إطار برنامج "منازل لأوكرانيا"، للصحيفة أنها تعرف "أكثر من عشر نساء" تعرضن للخيانة من قِبَل أزواجهن مع النساء الأوكرانيات اللواتي قاموا بإيواءهن.ووفقًا لما ذكرته السيدة البريطانية البالغة من العمر 53 عامًا، والتي تدير مجموعة في وسائل التواصل الاجتماعي لأولئك الذين عانوا تجربة سلبية مع الأوكرانيين، فقد تعرض "ما لا يقل عن 17 امرأة" للخيانة بعد أن وافقن على استقبال لاجئين . وقالت: "لقد أذهلت هؤلاء النساء الشابات رؤوس هؤلاء الرجال، ودمرت عائلاتهم".ووفقًا لما نشرته الصحيفة، قالت إحدى النساء المذكورات، وهي أم لطفلين، إنها اضطرت للانفصال عن زوجها بسبب ارتباطه السري بامرأة أوكرانية في حانة ورفضه عرض مراسلاته معها.وأضافت المرأة في تعليقها للصحيفة أنها لا تزال تحاول "هضم" ما يحدث بعد طرد زوجها من المنزل.وفي العام الماضي، أثارت قصة أنتوني جارنيت، الذي ترك زوجته وابنتيه بعد عشرة أيام من استقبالهم للاجئة الأوكرانية صوفيا كاركاديم في إطار برنامج الاستقبال الحكومي للاجئين.
https://sputnikarabic.ae/20230120/دعوات-في-بولندا-لطرد-اللاجئين-الأوكرانيين-من-مدينة-كراكوف-1072510213.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, روسيا

صحيفة بريطانية: البريطانيات يشتكين من اللاجئات الأوكرانيات بسبب "الخيانة الزوجية"

23:29 GMT 18.04.2023
© AP Photo / Andreea AlexandruСобака лижет лицо украинской женщине в Румынии
Собака лижет лицо украинской женщине в Румынии - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
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اشتكت النساء البريطانيات من النساء الأوكرانيات اللاجئات اللاتي بسبب خيانة أزواجهن وشركاءهن، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وصرحت إيما نيسيغاكي، التي كانت توفر مساكن للأوكرانيين في إطار برنامج "منازل لأوكرانيا"، للصحيفة أنها تعرف "أكثر من عشر نساء" تعرضن للخيانة من قِبَل أزواجهن مع النساء الأوكرانيات اللواتي قاموا بإيواءهن.
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ووفقًا لما ذكرته السيدة البريطانية البالغة من العمر 53 عامًا، والتي تدير مجموعة في وسائل التواصل الاجتماعي لأولئك الذين عانوا تجربة سلبية مع الأوكرانيين، فقد تعرض "ما لا يقل عن 17 امرأة" للخيانة بعد أن وافقن على استقبال لاجئين . وقالت: "لقد أذهلت هؤلاء النساء الشابات رؤوس هؤلاء الرجال، ودمرت عائلاتهم".
ووفقًا لما نشرته الصحيفة، قالت إحدى النساء المذكورات، وهي أم لطفلين، إنها اضطرت للانفصال عن زوجها بسبب ارتباطه السري بامرأة أوكرانية في حانة ورفضه عرض مراسلاته معها.
وأضافت المرأة في تعليقها للصحيفة أنها لا تزال تحاول "هضم" ما يحدث بعد طرد زوجها من المنزل.
وفي العام الماضي، أثارت قصة أنتوني جارنيت، الذي ترك زوجته وابنتيه بعد عشرة أيام من استقبالهم للاجئة الأوكرانية صوفيا كاركاديم في إطار برنامج الاستقبال الحكومي للاجئين.
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