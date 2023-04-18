https://sputnikarabic.ae/20230418/غواصات-أسطول-المحيط-الهادئ-الاستراتيجية-النووية-تتخفى-وتدخل-المحيط--1076037632.html
غواصات أسطول المحيط الهادئ الاستراتيجية النووية تتخفى وتدخل المحيط... فيديو
غواصات أسطول المحيط الهادئ الاستراتيجية النووية تتخفى وتدخل المحيط... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، عن نشر غواصات نووية استراتيجية ومتعددة الأغراض في المحيط الهادئ كجزء من الاختبار المفاجئ للاستعداد القتالي... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T09:16+0000
2023-04-18T09:16+0000
2023-04-18T10:27+0000
رصد عسكري
تسلم غواصات نووية روسية
روسيا
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وصرحت الدفاع الروسية في بيانها: "كجزء من مرحلة الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ، والذي يتم تنفيذه بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، تم تجهيز الغواصات الصاروخية النووية الاستراتيجية والغواصات النووية متعددة الأغراض، ونشر قوات الغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ في المواقع المحددة في المحيط الهادئ".وتم إخفاء مغادرة الغواصات النووية بإنشاء ستار من الدخان، وتم تأمين سلامة انتقالها، من قبل أفراد قوات مكافحة التخريب والاستكشاف على متن قوارب مائية عالية السرعة.ووفقًا لقرار الرئيس الروسي، اعتبارا من 14 أبريل/ نيسان، يتم إجراء اختبار مفاجئ لقوات أسطول المحيط الهادئ، والتي تم وضعها على استعداد قتالي كامل. وشارك في الاختبار الطيران البعيد المدى وطيران المنطقة العسكرية الشرقية وحدات الدعم.
https://sputnikarabic.ae/20230418/قاذفات-استراتيجية-من-طراز-تو-95-تجري-دوريات-جوية-خلال-الاختبار-المفاجئ-لأسطول-المحيط-الهادئ-1076028800.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, تسلم غواصات نووية روسية, روسيا
رصد عسكري, تسلم غواصات نووية روسية, روسيا
غواصات أسطول المحيط الهادئ الاستراتيجية النووية تتخفى وتدخل المحيط... فيديو
09:16 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 10:27 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، عن نشر غواصات نووية استراتيجية ومتعددة الأغراض في المحيط الهادئ كجزء من الاختبار المفاجئ للاستعداد القتالي لقوات أسطول المحيط الهادئ.
وصرحت الدفاع الروسية في بيانها: "كجزء من مرحلة الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ، والذي يتم تنفيذه بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، تم تجهيز الغواصات الصاروخية النووية الاستراتيجية والغواصات النووية متعددة الأغراض، ونشر قوات الغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ في المواقع المحددة في المحيط الهادئ".
ويشار إلى أن إطلاق السفن النووية من القاعدة في "كامتشاتكا"، تم حمايتها بواسطة كاسحات ألغام بحرية، لتحمي المنطقة المائية والقوات في شمال شرق روسيا، وتأمين وصول الغواصات النووية إلى المنطقة الآمنة المحددة.
وتم إخفاء مغادرة الغواصات النووية بإنشاء ستار من الدخان، وتم تأمين سلامة انتقالها، من قبل أفراد قوات مكافحة التخريب والاستكشاف على متن قوارب مائية عالية السرعة.
ووفقًا لقرار الرئيس الروسي، اعتبارا من 14 أبريل/ نيسان، يتم إجراء اختبار مفاجئ لقوات أسطول المحيط الهادئ، والتي تم وضعها على استعداد قتالي كامل. وشارك في الاختبار الطيران البعيد المدى وطيران المنطقة العسكرية الشرقية وحدات الدعم.