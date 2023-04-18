https://sputnikarabic.ae/20230418/-وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-مع-الأسد-عودة-دمشق-إلى-محيطها-العربي--صور---1076054855.html

وزير الخارجية السعودي يبحث مع الأسد عودة دمشق إلى محيطها العربي ... صور

وزير الخارجية السعودي يبحث مع الأسد عودة دمشق إلى محيطها العربي ... صور

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بدمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد سبل تسوية الأزمة السورية وعودة دمشق إلى محيطها العربي بعد... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T14:42+0000

2023-04-18T14:42+0000

2023-04-18T15:07+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

السعودية

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سبوتنيك. وذكرت الخارجية السعودية، في بيان "استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية للعاصمة السورية دمشق".وأكد ابن فرحان للرئيس السوري "أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم".وكشفت مصادر إعلامية عربية أن الرئيس السوري بشار الأسد، سيتسلم دعوة رسمية لزيارة السعودية من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.وأفادت قناة "الميادين" نقلًا عن مصادر بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي يصل دمشق اليوم في أول زيارة من نوعها لمسؤول سعودي منذ 2011، سيسلم الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.وكان مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيصل بعد ظهر اليوم إلى دمشق في زيارة عمل قصيرة.وكان المقداد زار السعودية يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة من نظيره السعودي، وتم خلال لقائهما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن جانبها، أبلغت وزارة الإعلام السورية، وسائل الإعلام المعتمدة في دمشق، أنه ستتم تغطية زيارة الوزير السعودي فقط، بالتصوير دون الإدلاء بأية تصاريح صحفية.

https://sputnikarabic.ae/20230418/وكالات-وزير-الخارجية-السعودي-يسلم-الأسد-دعوة-لزيارة-المملكة-بعد-عيد-الفطر-1076044232.html

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