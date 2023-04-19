https://sputnikarabic.ae/20230419/أمريكا-تخصص-حزمة-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-325-مليون-دولار-1076099624.html
أمريكا تخصص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار
أمريكا تخصص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T18:47+0000
2023-04-19T18:47+0000
2023-04-19T18:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان: "تعلن وزارة الدفاع اليوم عن مساعدات أمنية مهمة لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 325 مليون دولار".في سياق متصل، نشر البيت الأبيض بيانا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورد فيه توجيه من الأخير، لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بتخصيص مساعدات إلى أوكرانيا.وأكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، استلام كييف منظومة جديدة من طراز "إيريس" الألمانية للدفاع الجوي، وهي الدفعة الثانية من نوعها.وكتب ريزنيكوف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "(استلمنا) الدفعة الثانية من منظومات "إيريس" الذي نشعر بالامتنان لشركائنا الألمان من أجله يزيد من إمكانية مجابهة صواريخ كروز".كما أكد أن دفعة جديدة من أنظمة باتريوت قد وصلت بالفعل إلى البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230417/البنتاغون-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-استثنائية-ولكنها-ليست-بلا-حدود-1076020633.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أمريكا تخصص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان: "تعلن وزارة الدفاع اليوم عن مساعدات أمنية مهمة لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 325 مليون دولار".
في سياق متصل، نشر البيت الأبيض بيانا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورد فيه توجيه من الأخير، لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بتخصيص مساعدات إلى أوكرانيا.
وتشمل المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا، ذخيرة مدفعية لقاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس"، وقذائف من عيار 155 و105 ملم، وصواريخ موجهة لمركبات "برادلي" القتالية، وأنظمة مضادة للدبابات من طراز "إيه تي-4".
وأكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، استلام كييف منظومة جديدة من طراز "إيريس" الألمانية للدفاع الجوي، وهي الدفعة الثانية من نوعها.
وكتب ريزنيكوف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "(استلمنا) الدفعة الثانية من منظومات "إيريس" الذي نشعر بالامتنان لشركائنا الألمان من أجله يزيد من إمكانية مجابهة صواريخ كروز".
كما أكد أن دفعة جديدة من أنظمة باتريوت
قد وصلت بالفعل إلى البلاد.