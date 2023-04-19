https://sputnikarabic.ae/20230419/أوكرانيا-تؤكد-استلامها-وسائط-دفاع-جوي-جديدة-من-أمريكا-وألمانيا-1076098466.html

أوكرانيا تؤكد استلامها وسائط دفاع جوي جديدة من أمريكا وألمانيا

أوكرانيا تؤكد استلامها وسائط دفاع جوي جديدة من أمريكا وألمانيا

أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، استلام كييف منظومة جديدة من طراز "إيريس" الألمانية للدفاع الجوي، وهي الدفعة الثانية من نوعها. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T17:46+0000

2023-04-19T17:46+0000

2023-04-19T17:48+0000

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وكتب ريزنيكوف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "(استلمنا) الدفعة الثانية من منظومات "إيريس" الذي نشعر بالامتنان لشركائنا الألمان من أجله يزيد من إمكانية مجابهة صواريخ كروز".كما أكد أن دفعة جديدة من أنظمة باتريوت قد وصلت بالفعل إلى البلاد.وأردف ريزنيكوف: "لقد أتقنتهم أطقم دفاعاتنا الجوية بأسرع ما يمكن وقد أوفى شركاؤنا بوعدهم".

https://sputnikarabic.ae/20221231/تحذير-في-الكونغرس-الأمريكي-من-الخطر-الجسيم-في-تسليم-شحنات-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1071785890.html

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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري