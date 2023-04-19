https://sputnikarabic.ae/20230419/أوكرانيا-تؤكد-استلامها-وسائط-دفاع-جوي-جديدة-من-أمريكا-وألمانيا-1076098466.html
أوكرانيا تؤكد استلامها وسائط دفاع جوي جديدة من أمريكا وألمانيا
أوكرانيا تؤكد استلامها وسائط دفاع جوي جديدة من أمريكا وألمانيا
أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، استلام كييف منظومة جديدة من طراز "إيريس" الألمانية للدفاع الجوي، وهي الدفعة الثانية من نوعها. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T17:46+0000
2023-04-19T17:46+0000
2023-04-19T17:48+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وكتب ريزنيكوف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "(استلمنا) الدفعة الثانية من منظومات "إيريس" الذي نشعر بالامتنان لشركائنا الألمان من أجله يزيد من إمكانية مجابهة صواريخ كروز".كما أكد أن دفعة جديدة من أنظمة باتريوت قد وصلت بالفعل إلى البلاد.وأردف ريزنيكوف: "لقد أتقنتهم أطقم دفاعاتنا الجوية بأسرع ما يمكن وقد أوفى شركاؤنا بوعدهم".
https://sputnikarabic.ae/20221231/تحذير-في-الكونغرس-الأمريكي-من-الخطر-الجسيم-في-تسليم-شحنات-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1071785890.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أوكرانيا تؤكد استلامها وسائط دفاع جوي جديدة من أمريكا وألمانيا
17:46 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 17:48 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، استلام كييف منظومة جديدة من طراز "إيريس" الألمانية للدفاع الجوي، وهي الدفعة الثانية من نوعها.
وكتب ريزنيكوف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "(استلمنا) الدفعة الثانية من منظومات "إيريس" الذي نشعر بالامتنان لشركائنا الألمان من أجله يزيد من إمكانية مجابهة صواريخ كروز".
كما أكد أن دفعة جديدة من أنظمة باتريوت
قد وصلت بالفعل إلى البلاد.
31 ديسمبر 2022, 09:12 GMT
وكتب عبر صفحته على "تويتر": "اليوم، أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا لأن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت قد وصلت إلى أوكرانيا".
وأردف ريزنيكوف: "لقد أتقنتهم أطقم دفاعاتنا الجوية
بأسرع ما يمكن وقد أوفى شركاؤنا بوعدهم".