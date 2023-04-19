https://sputnikarabic.ae/20230419/أنطونوف-رفض-واشنطن-إصدار-تأشيرات-للوفد-الروسي-لدى-الأمم-المتحدة-يظهر-ازدواجية-المعايير-1076104508.html
أنطونوف: رفض واشنطن إصدار تأشيرات للوفد الروسي لدى الأمم المتحدة يظهر ازدواجية المعايير
أنطونوف: رفض واشنطن إصدار تأشيرات للوفد الروسي لدى الأمم المتحدة يظهر ازدواجية المعايير
أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن سلوك الولايات المتحدة بعدم إصدار تأشيرات دخول عدد من أعضاء الوفد الروسي والصحفيين، أمر شائن ويظهر المعايير... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T22:40+0000
2023-04-19T22:40+0000
2023-04-19T22:40+0000
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أنطونوف
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان أصدرته البعثة الدبلوماسية الروسية: "سلوك الأمريكيين شائن.. هناك مثال على الإساءة الصارخة من جانب الولايات المتحدة لموقفها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة".وأكد السفير أن "عدم إصدار تأشيرات للصحفيين هو مثال بليغ على ازدواجية المعايير الأمريكية".وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أن عددا من الوفد الروسي الذي من المقرر أن يحضر اجتماعات مجلس الأمن الدولي، لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن أساءت استخدام وضع الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة بعدم إصدار تأشيرات لجميع أعضاء الوفد الروسي.وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فنزويلا: "نعم، لقد حصلنا على تأشيرات، ولكن كما هو الحال دائما، تم ذلك من خلال إساءة استخدام جسيمة لوضع الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، فقد ترددوا لفترة طويلة، ثم أصدروا التأشيرات، ولكن ليس للوفد بأكمله، بعض موظفينا لم يكونوا ضمن هذه القائمة. صحافيونا كما قلت لم يتم إصدار تأشيرات لهم على الإطلاق".
https://sputnikarabic.ae/20230417/نيبينزيا-تسلم-لافروف-ومعظم-أعضاء-الوفد-الروسي-المتوجه-إلى-نيويورك-تأشيرات-دخول--1076022861.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أنطونوف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, أنطونوف
أنطونوف: رفض واشنطن إصدار تأشيرات للوفد الروسي لدى الأمم المتحدة يظهر ازدواجية المعايير
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أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن سلوك الولايات المتحدة بعدم إصدار تأشيرات دخول عدد من أعضاء الوفد الروسي والصحفيين، أمر شائن ويظهر المعايير المزدوجة لواشنطن.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف في بيان أصدرته البعثة الدبلوماسية الروسية: "سلوك الأمريكيين شائن.. هناك مثال على الإساءة الصارخة من جانب الولايات المتحدة لموقفها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة".
وأكد السفير أن "عدم إصدار تأشيرات للصحفيين هو مثال بليغ على ازدواجية المعايير الأمريكية".
وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أن عددا من الوفد الروسي الذي من المقرر أن يحضر اجتماعات
مجلس الأمن الدولي، لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.
وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن أساءت استخدام وضع الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة بعدم إصدار تأشيرات لجميع أعضاء الوفد الروسي.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فنزويلا: "نعم، لقد حصلنا على تأشيرات، ولكن كما هو الحال دائما، تم ذلك من خلال إساءة استخدام جسيمة لوضع الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، فقد ترددوا لفترة طويلة، ثم أصدروا التأشيرات، ولكن ليس للوفد بأكمله، بعض موظفينا لم يكونوا ضمن هذه القائمة. صحافيونا كما قلت لم يتم إصدار تأشيرات لهم على الإطلاق".